Анатолий Каргаполов: Гонконг не вводил и не признает санкции против России

Гонконг долгие годы сохраняет статус международного финансового и бизнес-центра, где придерживаются верховенства права и независимости судебной системы. В последние годы в Гонконге растет интерес к России, на полках магазинов появляются товары из РФ, а местная публика рукоплещет всемирно известным российским артистам. Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов рассказал в интервью РИА Новости о том, почему российским компаниям следует присмотреться к Гонконгу в условиях поворота на Восток, как Гонконг относится к попыткам ряда стран заморозить активы РФ, и какие блюда русской кухни можно попробовать в мегаполисе. Беседовала Анна Раткогло.

– Анатолий Владимирович, насколько, по вашим оценкам, 2025 год был важным для отношений и успешным для сотрудничества России и Гонконга?

– В 2025 году сотрудничество между Российской Федерацией и специальным административным районом Гонконг КНР продолжало динамично развиваться на фоне углубления стратегического партнерства Москвы и Пекина. Несмотря на напряженную геополитическую ситуацию в мире, отмечаю устойчивость наших связей с этой частью Китая в торговой, гуманитарной и культурной сферах. Мы достойно отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе с проживающими здесь россиянами и гонконгскими властями. Особенно хочется рассказать о проведении на площадке местной центральной библиотеки выставки исторических документов и архивных фотографий, посвященных Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной Армии, в результате которой в августе 1945 года от Квантунской армии был освобожден Северо-Восточный Китай. Такая тематическая экспозиция здесь была представлена впервые. Отрадно, что среди ее посетителей была молодежь – местные школьники и студенты, что еще раз подтвердило важность передачи исторической памяти будущим поколениям. Получила продолжение кропотливая работа по учету захоронений матросов Российского императорского флота и поиску мест упокоения трех советских моряков Дальневосточного пароходства, погибших во время захвата города милитаристской Японией в декабре 1941 года.

В рамках перекрестных годов культуры России и Китая в Гонконге и Макао состоялись концерты и выступления ведущих российских исполнителей и деятелей культуры. Вспоминается, как публика рукоплескала скрипачу Вадиму Репину, солистке Большого театра Светлане Захаровой, пианисту Николаю Луганскому и Квартету имени Бородина.

– Какие тенденции вы наблюдаете в торговле России с Гонконгом на фоне снижения показателей общего товарооборота РФ и Китая в 2025 году?

– Когда мы говорим про Гонконг, анализировать показатели внешнего товарооборота по принятой схеме не совсем корректно. Дело в том, что более 95% его зарубежной торговли – это реэкспорт продукции, в основном из материкового Китая. В этой связи некоторое падение объемов торговли с Россией связываю в первую очередь с перенастройкой логистики. Наша страна уже несколько лет подряд – пятый крупнейший торговый партнер Китая и опережает по этому показателю другие ведущие экономики Европы. Более того, объемы российско-гонконгской торговли в 2025 году по сравнению с 2024 годом даже несколько выросли.

– В последние годы наблюдается значительное повышение интереса к российским товарам в Китае, как обстоит ситуация в Гонконге и Макао? Что из российских товаров в САР особенно ценят, чем интересуются?

– Экспорт отечественной продукции сюда увеличивается. Так, на полках местных магазинов постепенно появляются отечественные товары – готовые мясные продукты, кондитерские изделия, корма для животных. Знаем, что наш ассортимент также присутствует в сегменте HORECA – это, например, рыба и морепродукты. Исходим из того, что рост популярности российских продуктов в Китае – долгосрочная тенденция, которую уже не переломить. Правда, если на континентальной части КНР она началась десять лет назад, то Гонконг только сейчас подключается к этому тренду.

Генеральное консульство активно помогает нашим производителям. Напомню, что при поддержке АО "Российский экспортный центр" с середины прошлого года в городе работает магазин, торгующий продуктами исключительно питания, напитками и косметикой из России. Эта торговая точка под брендом "Сделано в России" позволила гонконгцам открыть для себя гастрономический мир нашей страны. Кроме того, проживающие в городе россияне также продвигают отечественную продукцию в онлайн-магазинах. Недавно, кстати, заработал ресторан, предлагающий посетителям традиционные блюда русской кухни – борщ, гуляш, винегрет и квашеную капусту. Место пользуется большим спросом у гонконгцев, уже появились постоянные клиенты. В августе этого года планируем организовать единый российский павильон на продуктовой выставке FoodExpo, ежегодно привлекающей более полумиллиона посетителей.

– Каков на сегодняшний день бизнес-климат для российских компаний в Гонконге и Макао?

– Гонконг остается привлекательной юрисдикцией для регистрации бизнеса благодаря правовой системе, льготному налоговому режиму и многочисленным налоговым преференциям. Помимо этого, Гонконг и Макао предоставляют возможности по упрощенному выходу на рынок материкового Китая, включая регион "Большого залива" – экономический мегакластер, в который помимо двух САР входит и ряд городов густонаселенной китайской провинция Гуандун.

По моим наблюдениям, динамично развивается и новая зона углубленного сотрудничества "Хэнцинь", направленная на диверсификацию экономики Макао. Она активно застраивается бизнес-центрами, производственными мощностями, жилой недвижимостью и объектами социальной инфраструктуры. Компании открывают там свои представительства. Знаю, что российский бизнес присматривается к этой перспективной площадке, в том числе в сфере электронной торговли.

– Влияют ли западные санкции на сотрудничество и отношение к российским предприятиям в САР? Удается ли компаниям справляться со сложностями в осуществлении взаимных расчетов?

– Не секрет, что из-за последовательного ужесточения иностранными банками комплаенс-политики россиянам стало сложнее открывать счета за рубежом. Эта тенденция не обошла стороной и Гонконг: местные банки, исторически тесно интегрированные в западную финансовую систему, "перестраховываются", дабы не попасть под экстерриториальные рестрикции третьих стран. По этому вопросу находимся в контакте с профильными ведомствами мегаполиса и не допускаем, чтобы банковский комплаенс перерастал в дискриминацию. Позиция администрации обоих САР при этом остается неизменной – ни Гонконг, ни Макао не признают односторонних санкций.

– Какова динамика двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере? Интересна ли Россия гонконгским инвесторам, и какие сферы наиболее востребованы?

– С принятием в Гонконге в мае 2025 года нового законодательства о редомициляции компаний окно возможностей для инвестиционного сотрудничества значительно расширилось. Простая и прозрачная налоговая система САР, действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и непризнание в Гонконге незаконных с точки зрения международного права западных рестрикций создают устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат. С другой стороны, Россия также, безусловно, представляет интерес для гонконгских партнеров. Востребованными сферами остаются высокие технологии, IT и финансы. Значительный потенциал сотрудничества сохраняется в транспортно-логистической и туристической областях.

– Сталкиваются ли российские компании со сложностями при работе с Гонконгской фондовой биржей?

– Гонконг сохраняет статус одного из ведущих мировых финансовых центров. В 2025 году более 100 компаний вышли на местную фондовую биржу, сумма привлеченных средств при этом составила свыше 35 миллиардов долларов США, закрепив город на первой строчке мирового рейтинга. Сотрудничаем с партнерами с целью расширения присутствия и российских компаний, видим потенциал для взаимодействия в этой сфере.

– Как в Гонконге расценивают ситуацию вокруг заморозки российских активов на Западе? Есть ли опасения, что прецедент с возможной передачей активов РФ Украине пошатнет мировую финансовую систему, важной составляющей которой является Гонконг? Готовы ли в Гонконге гарантировать, что подобное не случится с активами РФ и ее компаний в САР?

– Мегаполис традиционно придерживается принципов верховенства права, независимости судебной системы и защиты прав инвесторов. Любые действия по заморозке или конфискации активов по политическим мотивам потенциально подрывают доверие к финансовой системе в целом, что не может не вызывать озабоченности у всех участников рынка, включая Гонконг, который, как я уже говорил, не вводил и не признает односторонние санкции против России.

По моему глубокому убеждению, в условиях поворота российских экономических связей на Восток нашим компаниям следует присмотреться к Гонконгу – ведь в нем ежегодно проходят десятки профильных мероприятий, охватывающих практически все передовые сферы экономики, делая его местом для завязывания перспективных контактов с китайскими и иностранными партнерами. Для удобства ориентации в деловой жизни мегаполиса на сайте генконсульства размещена сводную таблица по представляющим интерес событиям в 2026 году. Также на регулярной основе освещаем бизнес-конференции, форумы и отраслевые выставки в нашем телеграм-канале.