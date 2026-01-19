Рейтинг@Mail.ru
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/kalmykija-2068888800.html
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства - РИА Новости, 19.01.2026
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства
Сарпинский суд Калмыкии 29 января начнет слушание по уголовному делу группы подростков, обвиняемых в доведении школьника до самоубийства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:35:00+03:00
2026-01-19T19:35:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251228/tuva-2065131070.html
https://ria.ru/20251005/sud-2046443828.html
республика калмыкия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика калмыкия, россия
Происшествия, Республика Калмыкия, Россия
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства

Суд начнет слушание по делу о доведении школьника до самоубийства 29 января

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Сарпинский суд Калмыкии 29 января начнет слушание по уголовному делу группы подростков, обвиняемых в доведении школьника до самоубийства, сообщил РИА Новости представитель семьи погибшего адвокат Виталий Григорьев.
"Уголовное дело поступило", - подтвердил РИА Новости представитель суда.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки
28 декабря 2025, 05:32
Согласно информации на сайте инстанции, обвиняемыми по делу проходят пять человек. Троим из них вменяются статьи УК РФ "Доведение до самоубийства" и "Побои", еще двоим - "Нарушение неприкосновенности жилища". Первое судебное заседание назначено на 29 января.
Как рассказал Григорьев, события произошли в марте 2025 года в селе Садовое. "По версии следствия, 14-летнего школьника неоднократно "травили" старшеклассники, живущие в том же селе", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, 8 марта они проникли к нему в дом, где школьник находился со своей подругой, избили и унизили его, записав это на видео. Поводом послужило якобы то, что он удерживал девочку у себя дома силой. После инцидента видео выложили в сеть. Спустя несколько дней школьник покончил с собой.
Андрей и Ирина Воропаевы в суде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину
5 октября 2025, 04:11
 
ПроисшествияРеспублика КалмыкияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала