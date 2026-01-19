В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства

Как рассказал Григорьев, события произошли в марте 2025 года в селе Садовое. "По версии следствия, 14-летнего школьника неоднократно "травили" старшеклассники, живущие в том же селе", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, 8 марта они проникли к нему в дом, где школьник находился со своей подругой, избили и унизили его, записав это на видео. Поводом послужило якобы то, что он удерживал девочку у себя дома силой. После инцидента видео выложили в сеть. Спустя несколько дней школьник покончил с собой.