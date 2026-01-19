https://ria.ru/20260119/kalmykija-2068888800.html
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства - РИА Новости, 19.01.2026
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства
Сарпинский суд Калмыкии 29 января начнет слушание по уголовному делу группы подростков, обвиняемых в доведении школьника до самоубийства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:35:00+03:00
2026-01-19T19:35:00+03:00
2026-01-19T19:35:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251228/tuva-2065131070.html
https://ria.ru/20251005/sud-2046443828.html
республика калмыкия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика калмыкия, россия
Происшествия, Республика Калмыкия, Россия
В Калмыкии начнется слушание по делу о доведении школьника до самоубийства
Суд начнет слушание по делу о доведении школьника до самоубийства 29 января
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Сарпинский суд Калмыкии 29 января начнет слушание по уголовному делу группы подростков, обвиняемых в доведении школьника до самоубийства, сообщил РИА Новости представитель семьи погибшего адвокат Виталий Григорьев.
"Уголовное дело поступило", - подтвердил РИА Новости представитель суда.
Согласно информации на сайте инстанции, обвиняемыми по делу проходят пять человек. Троим из них вменяются статьи УК РФ
"Доведение до самоубийства" и "Побои", еще двоим - "Нарушение неприкосновенности жилища". Первое судебное заседание назначено на 29 января.
Как рассказал Григорьев, события произошли в марте 2025 года в селе Садовое. "По версии следствия, 14-летнего школьника неоднократно "травили" старшеклассники, живущие в том же селе", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, 8 марта они проникли к нему в дом, где школьник находился со своей подругой, избили и унизили его, записав это на видео. Поводом послужило якобы то, что он удерживал девочку у себя дома силой. После инцидента видео выложили в сеть. Спустя несколько дней школьник покончил с собой.