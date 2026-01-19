Рейтинг@Mail.ru
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии - РИА Новости, 19.01.2026
20:27 19.01.2026
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала скончавшегося модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, легендой страны и вечным символом...
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии

Валентино Гаравани
Валентино Гаравани. Архивное фото
Валентино Гаравани. Архивное фото
РИМ, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала скончавшегося модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, легендой страны и вечным символом итальянской моды.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в окружении близких, сообщил его фонд. Похороны Гаравани пройдут в Риме в пятницу
"Валентино, неоспоримый мастер стиля и элегантности и вечный символ итальянской высокой моды. Сегодня Италия теряет легенду, но его наследие будет продолжать вдохновлять поколения. Спасибо за все", - говорится в сообщении Мелони в соцсети Х.
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
