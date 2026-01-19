https://ria.ru/20260119/italiya-2068896454.html
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии - РИА Новости, 19.01.2026
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала скончавшегося модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, легендой страны и вечным символом... РИА Новости, 19.01.2026
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии
Мелони: Валентино Гаравани является вечным символ итальянской высокой моды