Утрата Гренландии ударит по претензиям ЕС на лидерство, заявил Пушков

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потеря Гренландии станет ударом по всей Европе и её претензиям на международное лидерство, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.