Утрата Гренландии ударит по претензиям ЕС на лидерство, заявил Пушков
18:56 19.01.2026 (обновлено: 18:59 19.01.2026)
Утрата Гренландии ударит по претензиям ЕС на лидерство, заявил Пушков
Утрата Гренландии ударит по претензиям ЕС на лидерство, заявил Пушков
Потеря Гренландии станет ударом по всей Европе и её претензиям на международное лидерство, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 19.01.2026
в мире, гренландия, европа, сша, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Гренландия, Европа, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Утрата Гренландии ударит по претензиям ЕС на лидерство, заявил Пушков

Пушков: потеря Гренландии ударит по Европе и ее претензиям на лидерство в мире

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потеря Гренландии станет ударом по всей Европе и её претензиям на международное лидерство, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Накануне утраты Гренландии. Потеряет ее Дания, но удар будет нанесен по всей Европе и ее претензиям на международное лидерство. Не может быть лидером страна или альянс, не способный защитить часть своей территории", - написал член комитета Совфеда в своём Telegram-канале.
Парламентарий также отметил, что отсутствие Италии и Польши при попытке Европы дать отпор президенту США Дональду Трампу было особенно заметно. При этом, добавил он, европейцев охватили "уныние, грусть и нехорошее предчувствие" в вопросе Гренландии.
В ЕС осознали, что придётся долго собирать согласия для каких-либо мер в качестве ответа США - подавляющее большинство стран союза опасаются американских санкций, продолжил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
