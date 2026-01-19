"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X сравнил вывод военных бундесвера из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию.
"Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил, что "сигнал и так отправлен", и вернулся домой к ужину", — написал он.
По словам польского экс-премьера, эта ситуация представляет собой "квинтэссенцию европейской мощи", поскольку военнослужащие из стран ЕС работают в режиме "прибытие — фото — возвращение".
Ранее таблоид Bild сообщал со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие бундесвера в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Группа из 13 солдат Вооруженных сил Германии в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Ряд других европейских стран также отправили своих военных на остров.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.