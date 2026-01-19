Рейтинг@Mail.ru
17:35 19.01.2026 (обновлено: 22:04 19.01.2026)
"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
Бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X сравнил вывод военных бундесвера из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
польша
россия
дональд трамп
лешек миллер
наполеон бонапарт
евросоюз
в мире, гренландия, польша, россия, дональд трамп, лешек миллер, наполеон бонапарт, евросоюз
В мире, Гренландия, Польша, Россия, Дональд Трамп, Лешек Миллер, Наполеон Бонапарт, Евросоюз
"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии

Миллер сравнил вывод военных ФРГ из Гренландии с походом Наполеона на Россию

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X сравнил вывод военных бундесвера из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию.
"Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил, что "сигнал и так отправлен", и вернулся домой к ужину", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
Вчера, 15:34
По словам польского экс-премьера, эта ситуация представляет собой "квинтэссенцию европейской мощи", поскольку военнослужащие из стран ЕС работают в режиме "прибытие — фото — возвращение".
Ранее таблоид Bild сообщал со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие бундесвера в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Группа из 13 солдат Вооруженных сил Германии в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Ряд других европейских стран также отправили своих военных на остров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе
Вчера, 14:45

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
WP: ситуация вокруг Гренландии вызвала крупнейший трансатлантический кризис
Вчера, 17:19
 
