Дотком назвал вопрос Гренландии возможностью для ЕС помириться с Россией

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ситуацию с принадлежностью Гренландии возможностью для Евросоюза наладить отношения с Россией и завершить украинский конфликт.
По его словам, президент США Дональд Трамп может оказаться изолирован в мировой политике на фоне вопроса о Гренландии.
"Гренландия - это возможность для ЕС помириться с Россией, закончить войну на Украине, возобновить работу "Северного потока", выйти из НАТО и присоединиться к Канаде в приветствии многополярного порядка. Трамп будет изолирован и план США по прекращению (существования блока - ред.) и получению выгоды от упадка ЕС провалится", - написал Дотком в соцсети X.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.