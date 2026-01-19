Рейтинг@Mail.ru
Дотком назвал вопрос Гренландии возможностью для ЕС помириться с Россией - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068780381.html
Дотком назвал вопрос Гренландии возможностью для ЕС помириться с Россией
Дотком назвал вопрос Гренландии возможностью для ЕС помириться с Россией - РИА Новости, 19.01.2026
Дотком назвал вопрос Гренландии возможностью для ЕС помириться с Россией
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ситуацию с принадлежностью Гренландии возможностью для Евросоюза... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:26:00+03:00
2026-01-19T13:26:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
евросоюз
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_850d0dd4b9524f73f37897c42f52e7a1.jpg
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068696227.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a971e67f20310686744223dcc221071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, ким дотком (шмитц), евросоюз, megaupload, нато, северный поток, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Ким Дотком (Шмитц), Евросоюз, Megaupload, НАТО, Северный поток, Удары США по Венесуэле
Дотком назвал вопрос Гренландии возможностью для ЕС помириться с Россией

Дотком назвал ситуацию с Гренландией возможностью для ЕС помириться с Россией

© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ситуацию с принадлежностью Гренландии возможностью для Евросоюза наладить отношения с Россией и завершить украинский конфликт.
По его словам, президент США Дональд Трамп может оказаться изолирован в мировой политике на фоне вопроса о Гренландии.
"Гренландия - это возможность для ЕС помириться с Россией, закончить войну на Украине, возобновить работу "Северного потока", выйти из НАТО и присоединиться к Канаде в приветствии многополярного порядка. Трамп будет изолирован и план США по прекращению (существования блока - ред.) и получению выгоды от упадка ЕС провалится", - написал Дотком в соцсети X.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
09:19
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампКим Дотком (Шмитц)ЕвросоюзMegauploadНАТОСеверный потокУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала