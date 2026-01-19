Глава ЕК обсудила Гренландию с генсеком НАТО и лидерами Европы

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила Гренландию и действия США с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером, а также канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Президент США Дональд Трамп 17 января объявил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Я поговорила с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, канцлером Германии и Джорджей Мелони", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
По словам главы ЕК, Евросоюз всегда будет защищать свои стратегические экономические интересы и интересы безопасности.
"Мы будем противостоять этим вызовам нашей европейской солидарности со стойкостью и решимостью", - заключила фон дер Ляйен.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.