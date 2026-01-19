Глава ЕК обсудила Гренландию с генсеком НАТО и лидерами Европы

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила Гренландию и действия США с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером, а также канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам главы ЕК , Евросоюз всегда будет защищать свои стратегические экономические интересы и интересы безопасности.

"Мы будем противостоять этим вызовам нашей европейской солидарности со стойкостью и решимостью", - заключила фон дер Ляйен.

Генсек НАТО 18 января рассказал, что обсудил безопасность Арктики и Гренландию с Трампом и договорился продолжить обсуждение на форуме в Давосе