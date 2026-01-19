Рейтинг@Mail.ru
Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068792084.html
Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины
Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины - РИА Новости, 19.01.2026
Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что планы США ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии были "очень плохо"... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:54:00+03:00
2026-01-19T13:54:00+03:00
в мире
сша
гренландия
великобритания
кир стармер
дональд трамп
нато
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068763784.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068773908.html
сша
гренландия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, великобритания, кир стармер, дональд трамп, нато, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины

Стармер: в Британии очень плохо восприняли угрозу США ввести новые пошлины

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что планы США ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии были "очень плохо" восприняты в Британии.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
"Это было очень плохо воспринято в Соединенном Королевстве. Мы союзники Соединенных Штатов и тесно сотрудничаем с ними, и поэтому я не удивлен реакцией, которая наблюдается по всему Соединенному Королевству, и это очень серьезная ситуация", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции, которую транслировали британские телеканалы.
Он подчеркнул, что Лондон, тесно сотрудничая с США, никогда не должен упускать из виду собственные национальные интересы.
"Мы должны отстаивать наши ценности. Мы должны четко понимать принципы, которые мы применяем. Пошлины и торговая война не отвечают ничьим интересам. И поэтому я хочу избежать торговой войны, так как она затронет предприятия, работников и семьи по всей стране", - добавил премьер.
Стармер подчеркнул, что продолжит взаимодействовать с как европейскими союзниками, так и с США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп заберет Гренландию, считает американский экономист
12:42
"Я, без сомнения, буду говорить с ним (Трампом - ред.) снова в ближайшие дни. Мы постоянно ведем переговоры, но мы должны найти прагматичный, разумный и устойчивый подход к этому вопросу, который позволил бы избежать некоторых последствий, которые будут очень серьезными для нашей страны", - заявил Стармер.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
13:07
 
В миреСШАГренландияВеликобританияКир СтармерДональд ТрампНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала