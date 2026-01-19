Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины

ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что планы США ввести пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии были "очень плохо" восприняты в Британии.

"Это было очень плохо воспринято в Соединенном Королевстве. Мы союзники Соединенных Штатов и тесно сотрудничаем с ними, и поэтому я не удивлен реакцией, которая наблюдается по всему Соединенному Королевству, и это очень серьезная ситуация", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции, которую транслировали британские телеканалы.

Он подчеркнул, что Лондон , тесно сотрудничая с США, никогда не должен упускать из виду собственные национальные интересы.

"Мы должны отстаивать наши ценности. Мы должны четко понимать принципы, которые мы применяем. Пошлины и торговая война не отвечают ничьим интересам. И поэтому я хочу избежать торговой войны, так как она затронет предприятия, работников и семьи по всей стране", - добавил премьер.

Стармер подчеркнул, что продолжит взаимодействовать с как европейскими союзниками, так и с США.

"Я, без сомнения, буду говорить с ним (Трампом - ред.) снова в ближайшие дни. Мы постоянно ведем переговоры, но мы должны найти прагматичный, разумный и устойчивый подход к этому вопросу, который позволил бы избежать некоторых последствий, которые будут очень серьезными для нашей страны", - заявил Стармер.

В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения