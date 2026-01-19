Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС - РИА Новости, 19.01.2026
18:11 19.01.2026 (обновлено: 18:20 19.01.2026)
Госдума рассмотрит проект о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроекты о запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
госдума рф, вооруженные силы рф, россия, общество
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Россия, Общество
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроекты о запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
"Пленарное заседание 21 января. О запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России – первое чтение", - сказал собеседник агентства.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ, изменения предлагается внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Отказ в выдаче лица").
Инициативой предусматривается отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях либо проходившего военную службу и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.
