Голосование в ЕП по ситуации с США рискует обернуться балаганом, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Голосование в Европарламенте по теме отношений между ЕС и США рискует превратиться в политический балаган, пишет издание EUobserver со ссылкой на источник в евроблоке.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что депутаты Европарламента 21 января намерены обсудить, будут ли переносить голосование по торговому соглашению с США на фоне рассмотрения идеи об увязке одобрения этого документа с отказом Вашингтона от угроз захватить Гренландию.
"Во вторник депутаты Европарламента обсудят претензии (президента США Дональда - ред.) Трампа на Гренландию, а в среду проголосуют по докладу об отношениях между ЕС и США. И депутаты будут в спешке пытаться протолкнуть сделанные в последнюю минуту поправки в связи с последним поворотом событий. Это, по прогнозам источника в ЕС, превратится в политический балаган", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.