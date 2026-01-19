Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США
18:15 19.01.2026 (обновлено: 18:17 19.01.2026)
В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США
В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США - РИА Новости, 19.01.2026
В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США
в мире, сша, германия, гренландия, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Германия, Гренландия, Дональд Трамп, Евросоюз
В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США

Вамбах: ФРГ стоит задуматься о своих золотых резервов в США

Золотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германии следует проанализировать зависимости, которые складываются ввиду хранения золотовалютных резервов в США, заявил агентству Рейтер глава Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) Ахим Вамбах.
Германия располагает вторыми по величине золотыми резервами в мире в 3,35 тысячи тонн. Около 37% немецких золотых запасов хранятся в хранилищах Федерального резервного банка в Нью-Йорке.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией
Вчера, 02:36
"В настоящее время США не являются надежным партнером ЕС", - сказал Вамбах.
На этом фоне глава ZEW призвал подвергнуть переоценке зависимости от США.
"К этому относится и анализ тех зависимостей, которые вытекают из хранения немецких золотых резервов в Соединенных Штатах", - отметил эксперт.
В то же время президент исследовательского института IFO Клеменс Фюст в разговоре с Рейтер предостерег от поспешного их вывода из США.
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Володин дал совет жителям Германии
18 января, 18:09
"В текущей обстановке это лишь подлило бы масла в огонь, от этого следует воздержаться", - заявил Фюст.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России
18 января, 10:39
 
В мире, США, Германия, Гренландия, Дональд Трамп, Евросоюз
 
 
