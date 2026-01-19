В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германии следует проанализировать зависимости, которые складываются ввиду хранения золотовалютных резервов в США, заявил агентству Рейтер глава Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) Ахим Вамбах.
На этом фоне глава ZEW призвал подвергнуть переоценке зависимости от США.
"К этому относится и анализ тех зависимостей, которые вытекают из хранения немецких золотых резервов в Соединенных Штатах", - отметил эксперт.
В то же время президент исследовательского института IFO Клеменс Фюст в разговоре с Рейтер предостерег от поспешного их вывода из США.
Володин дал совет жителям Германии
18 января, 18:09
"В текущей обстановке это лишь подлило бы масла в огонь, от этого следует воздержаться", - заявил Фюст.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.