В Германии призвали задуматься о сохранности своих золотых резервов в США

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германии следует проанализировать зависимости, которые складываются ввиду хранения золотовалютных резервов в США, заявил агентству Германии следует проанализировать зависимости, которые складываются ввиду хранения золотовалютных резервов в США, заявил агентству Рейтер глава Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) Ахим Вамбах.

Германия располагает вторыми по величине золотыми резервами в мире в 3,35 тысячи тонн. Около 37% немецких золотых запасов хранятся в хранилищах Федерального резервного банка в Нью-Йорке

"В настоящее время США не являются надежным партнером ЕС ", - сказал Вамбах.

На этом фоне глава ZEW призвал подвергнуть переоценке зависимости от США.

"К этому относится и анализ тех зависимостей, которые вытекают из хранения немецких золотых резервов в Соединенных Штатах", - отметил эксперт.

В то же время президент исследовательского института IFO Клеменс Фюст в разговоре с Рейтер предостерег от поспешного их вывода из США.

"В текущей обстановке это лишь подлило бы масла в огонь, от этого следует воздержаться", - заявил Фюст.