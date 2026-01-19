Рейтинг@Mail.ru
Власти Газы обязались обеспечить передачу полномочий комитету технократов - РИА Новости, 19.01.2026
17:16 19.01.2026
Власти Газы обязались обеспечить передачу полномочий комитету технократов
Власти Газы обязались обеспечить передачу полномочий комитету технократов - РИА Новости, 19.01.2026
Власти Газы обязались обеспечить передачу полномочий комитету технократов
Власти Газы приветствовали формирование палестинского комитета по управлению сектором и обязались обеспечить "организованный и гладкий" процесс передачи... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Власти Газы обязались обеспечить передачу полномочий комитету технократов

Газа приветствует создание палестинского комитета по управлению сектором

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Газы приветствовали формирование палестинского комитета по управлению сектором и обязались обеспечить "организованный и гладкий" процесс передачи полномочий этой структуре, говорится в релизе, опубликованном пресс-службой администрации Газы в понедельник.
"Приветствуем создание палестинского национального комитета по управлению сектором Газа и подтверждаем полную готовность передать ему полномочия", - говорится в заявлении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
Вчера, 14:24
Согласно релизу, администрация Газы готова обеспечить "организованный и гладкий" процесс передачи полномочий таким образом, чтобы при этом не нарушались права госслужащих и госструктуры продолжали бесперебойно оказывать основные услуги населению, несмотря на "нынешние экстремальные условия".
"Подтверждаем, что служащие всех секторов максимально готовы к полному сотрудничеству с палестинским национальным комитетом по управлению сектором Газа ради общего блага", - подчеркивается в документе.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Уиткофф презентовал инвесторам план по превращению Газы в курорт
20 декабря 2025, 01:42
Представитель руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что движение приветствует объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению сектором Газа и считает это важным шагом на пути к закреплению режима прекращения огня. Руководство ХАМАС также выразило надежду на то, что комитет станет отправной точкой для прекращения раскола среди палестинцев и приведет к созданию правительства народного единства.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters
18 января, 20:01
 
