Власти Газы обязались обеспечить передачу полномочий комитету технократов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Газы приветствовали формирование палестинского комитета по управлению сектором и обязались обеспечить "организованный и гладкий" процесс передачи полномочий этой структуре, говорится в релизе, опубликованном пресс-службой администрации Газы в понедельник.
"Приветствуем создание палестинского национального комитета по управлению сектором Газа и подтверждаем полную готовность передать ему полномочия", - говорится в заявлении.
Согласно релизу, администрация Газы готова обеспечить "организованный и гладкий" процесс передачи полномочий таким образом, чтобы при этом не нарушались права госслужащих и госструктуры продолжали бесперебойно оказывать основные услуги населению, несмотря на "нынешние экстремальные условия".
"Подтверждаем, что служащие всех секторов максимально готовы к полному сотрудничеству с палестинским национальным комитетом по управлению сектором Газа ради общего блага", - подчеркивается в документе.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
Представитель руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что движение приветствует объявление о создании переходного палестинского комитета по управлению сектором Газа и считает это важным шагом на пути к закреплению режима прекращения огня. Руководство ХАМАС также выразило надежду на то, что комитет станет отправной точкой для прекращения раскола среди палестинцев и приведет к созданию правительства народного единства.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.