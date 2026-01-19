Рейтинг@Mail.ru
Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/gaza-2068665203.html
Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД
Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.01.2026
Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД
Греция получила от президента США Дональда Трампа приглашение присоединиться к "Совету мира", который призван следить за управлением и восстановлением сектора... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:17:00+03:00
2026-01-19T00:17:00+03:00
в мире
греция
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
https://ria.ru/20260118/orban-2068620648.html
https://ria.ru/20260118/tramp-2068562646.html
греция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, оон, хамас
В мире, Греция, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС
Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД

МИД Греции: Афины получили от Трампа приглашение войти в "Совет мира" по Газе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Греция получила от президента США Дональда Трампа приглашение присоединиться к "Совету мира", который призван следить за управлением и восстановлением сектора Газа, сообщил в воскресенье глава греческого МИД Йоргос Герапетритис.
"Я подтверждаю, что Греция получила приглашение от президента Трампа стать членом-учредителем Совета мира", - сказал журналистам министр, текст заявления которого опубликовал греческий МИД.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе
Вчера, 16:19
Герапетритис добавил, что власти изучают соответствующие документы. Он также поприветствовал начало второй фазы мирного плана США по урегулированию кризиса в регионе.
"Суверенитет Палестины имеет решающее значение для всех аспектов будущего Газы. Реформированные и укрепленные палестинские власти могут стать надежным партнером в деле установления мира", - заключил глава МИД,
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
Вчера, 01:48
 
В миреГрецияСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала