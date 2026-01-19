Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Греция получила от президента США Дональда Трампа приглашение присоединиться к "Совету мира", который призван следить за управлением и восстановлением сектора Газа, сообщил в воскресенье глава греческого МИД Йоргос Герапетритис.