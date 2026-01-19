Греция получила приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил глава МИД

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Греция получила от президента США Дональда Трампа приглашение присоединиться к "Совету мира", который призван следить за управлением и восстановлением сектора Газа, сообщил в воскресенье глава греческого МИД Йоргос Герапетритис.
Герапетритис добавил, что власти изучают соответствующие документы. Он также поприветствовал начало второй фазы мирного плана США по урегулированию кризиса в регионе.
"Суверенитет Палестины имеет решающее значение для всех аспектов будущего Газы. Реформированные и укрепленные палестинские власти могут стать надежным партнером в деле установления мира", - заключил глава МИД,
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.