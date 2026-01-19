Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: столичный завод освоил асептическое производство онкопрепаратов

19.01.2026
13:07 19.01.2026
Гарбузов: столичный завод освоил асептическое производство онкопрепаратов
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Столичный завод "Р-Опра" группы "Р-Фарм" приступил к выпуску препаратов, требующих строгого соблюдения асептики, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Данные лекарства используются при тяжелых и хронических заболеваниях. Например, для инъекционного введения, что обуславливает особые требования к их производству.
Так, первым продуктом стал препарат на основе эрибулина. Он применяется в терапии рака молочной железы и липосаркомы.
"Столица занимает лидирующие позиции в фармацевтической промышленности России и продолжает активно их наращивать. Предприятия города осваивают новые лекарственные формы и направления, демонстрируя высокую степень наукоемкости и высокотехнологичности своих производств. Столичный завод "Р-Опра" начал выпуск препаратов, для которых предусмотрены особые строгие требования асептики. Их применяют при тяжелых и хронических заболеваниях, например, при онкопатологиях", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Также на площадке планируется запуск еще двух лекарственных средств для терапии онкологических заболеваний.
Особые условия, которые созданы на предприятии, предусматривают многоуровневый контроль качества и строгое соблюдение требований асептики.
Директор по производству завода "Р-Опра" Елена Лютина отметила, что освоение стерильного производства является важным шагом в развитии производственных компетенций площадки. Оно расширяет возможности локализации критически важных для клинической практики препаратов. Это позволяет снижать зависимость от внешних поставок по ряду терапевтических направлений.
Завод "Р-Опра" (входит в группу компаний "Р-Фарм") открылся в 2023 году в рамках офсетного контракта с правительством столицы. Предприятие выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других социально значимых заболеваний.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявлял, что на территории столицы отмечен рост объемов производства медицинских инструментов и оборудования, с января по ноябрь прошлого года он составил 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
 
