Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1524,52 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877,18 очка), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).

Сборная Марокко после выхода в финал Кубка африканских наций прибавила три позиции и поднялась с 11-й на 8-ю строчку (1736,56), вытеснив из первой десятки команду Хорватии (1716,88). Победитель турнира сборная Сенегала прибавила семь позиций, поднявшись с 19-го на 12-е место (1706,83).

Рейтинг ФИФА, версия от 19 января:

1 (1). Испания - 1877,18 очка;

2 (2). Аргентина - 1873,33;

3 (3). Франция - 1870;

4 (4). Англия - 1834,12;

5 (5). Бразилия - 1760,46;

6 (6). Португалия - 1760,38;

7 (7). Нидерланды - 1756,27;

8 (11). Марокко - 1736,57;

9 (8). Бельгия - 1730,71;

10 (9). Германия - 1724,15...

36 (33). Россия - 1524,52.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.