Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)
2026-01-19T20:11:00+03:00
2026-01-19T20:11:00+03:00
2026-01-19T20:24:00+03:00
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге ФИФА
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1524,52 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877,18 очка), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).
Сборная Марокко после выхода в финал Кубка африканских наций прибавила три позиции и поднялась с 11-й на 8-ю строчку (1736,56), вытеснив из первой десятки команду Хорватии (1716,88). Победитель турнира сборная Сенегала прибавила семь позиций, поднявшись с 19-го на 12-е место (1706,83).
Рейтинг ФИФА, версия от 19 января:
- 1 (1). Испания - 1877,18 очка;
- 2 (2). Аргентина - 1873,33;
- 3 (3). Франция - 1870;
- 4 (4). Англия - 1834,12;
- 5 (5). Бразилия - 1760,46;
- 6 (6). Португалия - 1760,38;
- 7 (7). Нидерланды - 1756,27;
- 8 (11). Марокко - 1736,57;
- 9 (8). Бельгия - 1730,71;
- 10 (9). Германия - 1724,15...
- 36 (33). Россия - 1524,52.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 1 апреля.