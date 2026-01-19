Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Финляндии назвал давление США из-за Гренландии неприемлемым
17:25 19.01.2026 (обновлено: 17:30 19.01.2026)
Министр обороны Финляндии назвал давление США из-за Гренландии неприемлемым
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал неприемлемым давление США при помощи пошлин в ситуации вокруг Гренландии. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
финляндия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
гренландия
финляндия
сша
в мире, гренландия, финляндия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Финляндия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал неприемлемым давление США при помощи пошлин в ситуации вокруг Гренландии.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Давление пошлинами, связанное с датским суверенитетом, совершенно неприемлемо", - приводит слова Хяккянена телерадиовещатель Yle.
Ранее министерство обороны Финляндии сообщило, что по просьбе Дании направляет в Гренландию двух офицеров связи. Министр уточнил, что речь идет об "обычной подготовке офицеров".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
