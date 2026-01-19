Рейтинг@Mail.ru
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/evakuatsiya-2068766692.html
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев - РИА Новости, 19.01.2026
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев
Украинская неправительственная организация вымогает у жителей оккупированной ВСУ части Харьковской области деньги за эвакуацию из населенных пунктов вблизи... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:53:00+03:00
2026-01-19T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
киев
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978288097_0:207:2863:1817_1920x0_80_0_0_f93d295794856686e37a39c36ce3f095.jpg
https://ria.ru/20260119/vsu-2068689434.html
харьковская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978288097_82:0:2781:2024_1920x0_80_0_0_2347ccd40f5a95dc45ce334e743f4ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, киев, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев

Ганчев: X-Traverse вымогает у жителей Харьковской области деньги за эвакуацию

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЭвакуация на Украине
Эвакуация на Украине - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Эвакуация на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Украинская неправительственная организация вымогает у жителей оккупированной ВСУ части Харьковской области деньги за эвакуацию из населенных пунктов вблизи Купянска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Нам стало известно, что отдельные лица вымогают деньги за эвакуацию у жителей, проживающих в оккупированных Украиной населенных пунктах Харьковской области непосредственно вблизи Купянска. По полученной информации, к этой деятельности причастны представители харьковской НПО (неправительственная организация – ред.) X-Traverse", - говорит Ганчев на видео, предоставленном журналистам его пресс-службой.
По его словам, эта организация под видом гуманитарной миссии участвует в эвакуации людей, взаимодействуя с подконтрольными Киеву местными властями и проводит опросы на политические темы.
"Их работа, как показывают данные, осуществляется в координации с иностранными спецслужбами и финансируется в том числе французскими источниками, а также через благотворительные организации", - добавил Ганчев.
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Пленный рассказал о проблемах у ВСУ с эвакуацией раненых
08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаКиевВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала