Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Украинская неправительственная организация вымогает у жителей оккупированной ВСУ части Харьковской области деньги за эвакуацию из населенных пунктов вблизи Купянска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Нам стало известно, что отдельные лица вымогают деньги за эвакуацию у жителей, проживающих в оккупированных Украиной населенных пунктах Харьковской области непосредственно вблизи Купянска. По полученной информации, к этой деятельности причастны представители харьковской НПО (неправительственная организация – ред.) X-Traverse", - говорит Ганчев на видео, предоставленном журналистам его пресс-службой.
По его словам, эта организация под видом гуманитарной миссии участвует в эвакуации людей, взаимодействуя с подконтрольными Киеву местными властями и проводит опросы на политические темы.
"Их работа, как показывают данные, осуществляется в координации с иностранными спецслужбами и финансируется в том числе французскими источниками, а также через благотворительные организации", - добавил Ганчев.