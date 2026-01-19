https://ria.ru/20260119/eskalatsiya-2068765273.html
В МВФ рассказали о последствиях эскалации конфликта на Украине
В МВФ рассказали о последствиях эскалации конфликта на Украине
В МВФ рассказали о последствиях эскалации конфликта на Украине
Эскалация конфликта на Украине и на Ближнем Востоке может привести к значительному шоку в мировой торговле, прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ). РИА Новости, 19.01.2026
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине и на Ближнем Востоке может привести к значительному шоку в мировой торговле, прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ).
"Значительная эскалация геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке или в Украине, а также, возможно, в Азии и Латинской Америке, может спровоцировать существенные негативные шоки в поставках. Возможны сбои в работе основных морских транспортных маршрутов, критически важных цепочек поставок и авиаперевозок, что приведет к задержкам и увеличению затрат", - говорится в новом докладе организации, который есть в распоряжении РИА Новости.