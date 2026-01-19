Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович обыграл испанца Педро Мартинеса в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Джоковича (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа.
Australian Open ATP
19 января 2026 • начало в 13:40
Завершен
Джокович проводит свой 81-й турнир Большого шлема, по этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисиано Лопесом. Кроме того, серб одержал сотую победу на Открытом чемпионате Австралии и стал вторым теннисистом после Федерера, которому удалось выиграть сто и более матчей в мужском одиночном разряде на этом турнире в Открытой эре. Также Джокович стал первым игроком, достигшим отметки в сто побед на трех турнирах Большого шлема: на его счету 101 победа на "Ролан Гаррос" и 102 - на Уимблдоне.
В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли, который пробился в основную сетку через квалификацию.
В другом матче норвежец Каспер Рууд (12) обыграл итальянца Маттию Беллуччи - 6:1, 6:2, 6:4.