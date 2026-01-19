Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии

Джокович проводит свой 81-й турнир Большого шлема, по этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисиано Лопесом. Кроме того, серб одержал сотую победу на Открытом чемпионате Австралии и стал вторым теннисистом после Федерера, которому удалось выиграть сто и более матчей в мужском одиночном разряде на этом турнире в Открытой эре. Также Джокович стал первым игроком, достигшим отметки в сто побед на трех турнирах Большого шлема: на его счету 101 победа на "Ролан Гаррос" и 102 - на Уимблдоне.