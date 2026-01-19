Рейтинг@Mail.ru
Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:45 19.01.2026 (обновлено: 15:56 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/dzhokovich-2068824249.html
Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии
Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии
Серб Новак Джокович обыграл испанца Педро Мартинеса в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T15:45:00+03:00
2026-01-19T15:56:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
педро мартинес
каспер рууд
australian open
роджер федерер
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:21:1081:629_1920x0_80_0_0_e2eacd00ab298e8ee52fbd15245684db.jpg
https://ria.ru/20260119/andreeva-2068774815.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_ed9b88cf5c82922c23577283895d534a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новак джокович, педро мартинес, каспер рууд, australian open, роджер федерер, австралия, мельбурн
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Педро Мартинес, Каспер Рууд, Australian Open, Роджер Федерер, Австралия, Мельбурн
Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии

Джокович обыграл Мартинеса на старте Открытого чемпионата Австралии

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович обыграл испанца Педро Мартинеса в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Джоковича (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
19 января 2026 • начало в 13:40
Завершен
Педро Мартинес
0 : 33:62:62:6
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
Джокович проводит свой 81-й турнир Большого шлема, по этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисиано Лопесом. Кроме того, серб одержал сотую победу на Открытом чемпионате Австралии и стал вторым теннисистом после Федерера, которому удалось выиграть сто и более матчей в мужском одиночном разряде на этом турнире в Открытой эре. Также Джокович стал первым игроком, достигшим отметки в сто побед на трех турнирах Большого шлема: на его счету 101 победа на "Ролан Гаррос" и 102 - на Уимблдоне.
В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли, который пробился в основную сетку через квалификацию.
В другом матче норвежец Каспер Рууд (12) обыграл итальянца Маттию Беллуччи - 6:1, 6:2, 6:4.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
13:11
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичПедро МартинесКаспер РуудAustralian OpenРоджер ФедерерАвстралияМельбурн
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала