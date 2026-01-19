Рейтинг@Mail.ru
Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 19.01.2026 (обновлено: 17:43 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/dispanserizatsiya-2068769088.html
Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти
Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти
Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти
Один бесплатный день обследований может спасти вам годы жизни. Диспансеризация выявляет болезни на той стадии, когда они еще легко поддаются лечению, — от... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:00:00+03:00
2026-01-19T17:43:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_ad4a84145bf9278f34435e95bb1b706e.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40c31e4d78ab3e80e84cb80e38415b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия

Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина на приеме у врача
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Один бесплатный день обследований может спасти вам годы жизни. Диспансеризация выявляет болезни на той стадии, когда они еще легко поддаются лечению, — от гипертонии до рака. В 2026-м правила изменились.
Разбираемся в обновлениях медицинской диспансеризации: кому положена, что входит в программу и как записаться.

Что такое диспансеризация и зачем она нужна

Медицинская диспансеризация населения — комплексная бесплатная проверка здоровья. В отличие от простого медосмотра она включает диагностический пакет: тесты и экспертные консультации.
© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача
В рамках профилактического осмотра проверяют базовые параметры организма. Диспансеризация устроена иначе: сначала проводится скрининг, а при выявлении рисков — дополнительное обследование.
Суть диспансеризации — обнаружить опасные заболевания до появления симптомов: сердечно-сосудистые патологии, диабет, онкологию, хронические болезни легких. Право на бесплатное обследование имеют все совершеннолетние граждане России с полисом ОМС, даже при отсутствии жалоб.

Новые правила и изменения в диспансеризации 2026 года

В 2026 году появились новые правила диспансеризации, а прохождение стало более гибким и ориентированным на потребности взрослого населения.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции — гепатит, сифилис, ВИЧ
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции — гепатит, сифилис, ВИЧ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции — гепатит, сифилис, ВИЧ
  • Скрининг на гепатит С стал обязательным. Пациентам старше 25 лет теперь назначают анализ на вирусные гепатиты (раз в десять лет). Это помогает выявить заболевание до развития цирроза печени.
  • Репродуктивный чек-ап для тех, кому от 18 до 49. Комплексное обследование мужского и женского здоровья для успешного планирования будущего родительства.
  • Гибкий график для работающих. Поликлиники обязаны предоставлять возможность пройти обследование в вечерние часы и по субботам — это особенно важно для тех, кто не может отпроситься с работы или воспользоваться программами диспансеризации на предприятии.
  • Цифровизация результатов. Результаты обследований теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента, которую можно посмотреть через "Госуслуги" или региональные системы.

Кто проходит диспансеризацию в 2026 году — таблица возрастов

Периодичность диспансеризации зависит от возраста пациента. Например, начиная с 18 лет и до 39-ти каждый имеет право проходить диспансеризацию раз в три года, а люди старше сорока проходят ее ежегодно.
Следовательно, диспансеризацию в 2026 году могут пройти люди, рожденные в:
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди в поликлинике
Люди стоят в очереди в поликлинике - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди в поликлинике
  • 2008;
  • 2005;
  • 2002;
  • 1999;
  • 1996;
  • 1993;
  • 1990;
  • 1987 годах.
А также все, кто родился в 1986-м и ранее — в рамках ежегодного обследования.
Для тех, кто не попал в график, доступен профилактический осмотр — его можно пройти в любом возрасте. Он включает базовый набор обследований и консультацию терапевта.

Что входит в диспансеризацию 2026: этапы и врачи

Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап — скрининг. Базовый набор процедур: измерение роста, веса, давления, анализы крови на глюкозу и холестерин, сдача анализа мочи, ЭКГ (при первом визите, затем с 35 лет ежегодно), флюорография раз в два года.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Пробирки с образцами крови
Дополнительно назначают:
  • с 40 лет — исследование кала на скрытую кровь (каждые два года);
  • в 45 лет — гастроскопия;
  • женщинам — осмотр гинеколога, цитология мазка раз в три года с 18 до 64 лет, маммография с 40 лет (каждые два года);
  • мужчинам — анализ на ПСА в 45, 50, 55, 60, 64 года.
После обследований терапевт проводит осмотр, изучает результаты и выносит заключение о состоянии здоровья. При выявлении отклонений пациента направляют на второй этап.
Второй этап — углубленная диагностика. Включает консультации узких специалистов: невролога, хирурга, уролога, офтальмолога, дерматовенеролога и других. Могут назначить колоноскопию, гастроскопию, КТ легких, спирометрию, дуплексное сканирование сосудов.

Диспансеризация репродуктивного здоровья

Отдельный блок при прохождении диспансеризации — для людей 18-49 лет, направленный на оценку способности к зачатию.
© iStock.com / SbytovaMNБеременная девушка на приеме у врача
Беременная девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© iStock.com / SbytovaMN
Беременная девушка на приеме у врача
Женщинам проводят осмотр на кресле, берут мазки на инфекции и цитологию, проверяют молочные железы. С 2026 года добавлен тест на вирус папилломы человека. При необходимости назначают УЗИ органов малого таза.
Мужчинам предлагают консультацию уролога или хирурга, по показаниям — спермограмму, УЗИ мошонки и предстательной железы.

Как пройти диспансеризацию: пошаговая инструкция

Порядок прохождения диспансеризации по ОМС следующий:
Шаг 1. Запишитесь онлайн на прохождение диспансеризации в поликлинике.
  • Москвичи могут записаться на сайте mos.ru или на портале ЕМИАС.Инфо.
  • Жители других городов могут записаться через "Госуслуги" или региональный аналог портала.
  • Также можно оформить запись по телефону — по короткому номеру 122.
© Фото предоставлено АО "Гознак"Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
Шаг 2. Подготовьте документы: паспорт и полис ОМС.
Шаг 3. Придите в поликлинику, получите маршрутный лист.
Шаг 4. Пройдите обследования согласно маршрутному листу.
Шаг 5. Получите заключение у терапевта.

Диспансеризация для работающих: как взять выходной

Как проходит диспансеризация для работающих граждан? Согласуйте дату с руководителем, напишите заявление, дождитесь приказа. Справку из поликлиники предоставляйте, только если это прописано в локальных актах компании.
Согласно статье 185.1 ТК Российской Федерации, работодатель обязан предоставить оплачиваемый день:
  • с 18 до 40 лет — один рабочий день один раз в три года;
  • с 40 лет — один рабочий день один раз в год;
  • предпенсионерам и пенсионерам — два рабочих дня один раз в год.
© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкПациентка получает талон на прием к врачу в терминале электронной очереди в городской поликлинике
Пациентка получает талон на прием к врачу в терминале электронной очереди в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Пациентка получает талон на прием к врачу в терминале электронной очереди в городской поликлинике

Результаты: группы здоровья

Терапевт присваивает одну из трех групп здоровья по диспансеризации.
I группа — нет хронических болезней и факторов риска, диспансерное наблюдение не требуется.
II группа — хронических болезней нет, но есть факторы риска (курение, ожирение, высокий холестерин). Назначают профилактические меры.
III группа (делится на IIIа и IIIб) — выявлены хронические заболевания или подозрение на них, требуется диспансерное наблюдение у терапевта и специалистов.
© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала