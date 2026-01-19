Диспансеризация 2026: новые правила, что входит, как и когда пройти

Женщина на приеме у врача

Женщина на приеме у врача

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Один бесплатный день обследований может спасти вам годы жизни. Диспансеризация выявляет болезни на той стадии, когда они еще легко поддаются лечению, — от гипертонии до рака. В 2026-м правила изменились.

Разбираемся в обновлениях медицинской диспансеризации: кому положена, что входит в программу и как записаться.

Что такое диспансеризация и зачем она нужна

Медицинская диспансеризация населения — комплексная бесплатная проверка здоровья. В отличие от простого медосмотра она включает диагностический пакет: тесты и экспертные консультации.

© iStock.com / demaerre Прием у врача © iStock.com / demaerre Прием у врача

В рамках профилактического осмотра проверяют базовые параметры организма. Диспансеризация устроена иначе: сначала проводится скрининг, а при выявлении рисков — дополнительное обследование.

Суть диспансеризации — обнаружить опасные заболевания до появления симптомов: сердечно-сосудистые патологии, диабет, онкологию, хронические болезни легких. Право на бесплатное обследование имеют все совершеннолетние граждане России с полисом ОМС, даже при отсутствии жалоб.

Новые правила и изменения в диспансеризации 2026 года

В 2026 году появились новые правила диспансеризации, а прохождение стало более гибким и ориентированным на потребности взрослого населения.

Скрининг на гепатит С стал обязательным. Пациентам старше 25 лет теперь назначают анализ на вирусные гепатиты (раз в десять лет). Это помогает выявить заболевание до развития цирроза печени.

Пациентам старше 25 лет теперь назначают анализ на вирусные гепатиты (раз в десять лет). Это помогает выявить заболевание до развития цирроза печени. Репродуктивный чек-ап для тех, кому от 18 до 49. Комплексное обследование мужского и женского здоровья для успешного планирования будущего родительства.

Комплексное обследование мужского и женского здоровья для успешного планирования будущего родительства. Гибкий график для работающих. Поликлиники обязаны предоставлять возможность пройти обследование в вечерние часы и по субботам — это особенно важно для тех, кто не может отпроситься с работы или воспользоваться программами диспансеризации на предприятии.

Поликлиники обязаны предоставлять возможность пройти обследование в вечерние часы и по субботам — это особенно важно для тех, кто не может отпроситься с работы или воспользоваться программами диспансеризации на предприятии. Цифровизация результатов. Результаты обследований теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента, которую можно посмотреть через "Госуслуги" или региональные системы.

Кто проходит диспансеризацию в 2026 году — таблица возрастов

раз в три года, а люди старше сорока проходят ее ежегодно. Периодичность диспансеризации зависит от возраста пациента. Например, начиная с 18 лет и до 39-ти каждый имеет право проходить диспансеризацию, а люди старше сорока проходят ее

Следовательно, диспансеризацию в 2026 году могут пройти люди, рожденные в:

2008;

2005;

2002;

1999;

1996;

1993;

1990;

1987 годах.

А также все, кто родился в 1986-м и ранее — в рамках ежегодного обследования.

Для тех, кто не попал в график, доступен профилактический осмотр — его можно пройти в любом возрасте. Он включает базовый набор обследований и консультацию терапевта.

Что входит в диспансеризацию 2026: этапы и врачи

Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый этап — скрининг. Базовый набор процедур: измерение роста, веса, давления, анализы крови на глюкозу и холестерин, сдача анализа мочи, ЭКГ (при первом визите, затем с 35 лет ежегодно), флюорография раз в два года.

Дополнительно назначают:

с 40 лет — исследование кала на скрытую кровь (каждые два года);

в 45 лет — гастроскопия;

женщинам — осмотр гинеколога, цитология мазка раз в три года с 18 до 64 лет, маммография с 40 лет (каждые два года);

мужчинам — анализ на ПСА в 45, 50, 55, 60, 64 года.

После обследований терапевт проводит осмотр, изучает результаты и выносит заключение о состоянии здоровья. При выявлении отклонений пациента направляют на второй этап.

Второй этап — углубленная диагностика. Включает консультации узких специалистов: невролога, хирурга, уролога, офтальмолога, дерматовенеролога и других. Могут назначить колоноскопию, гастроскопию, КТ легких, спирометрию, дуплексное сканирование сосудов.

Диспансеризация репродуктивного здоровья

Отдельный блок при прохождении диспансеризации — для людей 18-49 лет, направленный на оценку способности к зачатию.

© iStock.com / SbytovaMN Беременная девушка на приеме у врача © iStock.com / SbytovaMN Беременная девушка на приеме у врача

Женщинам проводят осмотр на кресле, берут мазки на инфекции и цитологию, проверяют молочные железы. С 2026 года добавлен тест на вирус папилломы человека. При необходимости назначают УЗИ органов малого таза.

Мужчинам предлагают консультацию уролога или хирурга, по показаниям — спермограмму, УЗИ мошонки и предстательной железы.

Как пройти диспансеризацию: пошаговая инструкция

Порядок прохождения диспансеризации по ОМС следующий:

Шаг 1. Запишитесь онлайн на прохождение диспансеризации в поликлинике.

Москвичи могут записаться на сайте mos.ru или на портале ЕМИАС.Инфо.

Жители других городов могут записаться через "Госуслуги" или региональный аналог портала.

Также можно оформить запись по телефону — по короткому номеру 122.

© Фото предоставлено АО "Гознак" Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами © Фото предоставлено АО "Гознак" Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами

Шаг 2. Подготовьте документы: паспорт и полис ОМС.

Шаг 3. Придите в поликлинику, получите маршрутный лист.

Шаг 4. Пройдите обследования согласно маршрутному листу.

Шаг 5. Получите заключение у терапевта.

Диспансеризация для работающих: как взять выходной

Как проходит диспансеризация для работающих граждан? Согласуйте дату с руководителем, напишите заявление, дождитесь приказа. Справку из поликлиники предоставляйте, только если это прописано в локальных актах компании.

Согласно статье 185.1 ТК Российской Федерации, работодатель обязан предоставить оплачиваемый день:

с 18 до 40 лет — один рабочий день один раз в три года;

с 40 лет — один рабочий день один раз в год;

предпенсионерам и пенсионерам — два рабочих дня один раз в год.

Результаты: группы здоровья

Терапевт присваивает одну из трех групп здоровья по диспансеризации.

I группа — нет хронических болезней и факторов риска, диспансерное наблюдение не требуется.

II группа — хронических болезней нет, но есть факторы риска (курение, ожирение, высокий холестерин). Назначают профилактические меры.

III группа (делится на IIIа и IIIб) — выявлены хронические заболевания или подозрение на них, требуется диспансерное наблюдение у терапевта и специалистов.