В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка
В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка
Ребенок провалился под лед на озере в Махачкале, другим детям удалось его спасти, сообщил руководитель центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
махачкала
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости.
Ребенок провалился под лед на озере в Махачкале, другим детям удалось его спасти, сообщил
руководитель центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов.
"На озере Ак-Гель в Махачкале мальчик провалился под лед. К счастью, его успели спасти другие дети", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Между тем, администрация Махачкалы опубликовала в своем Telegram-канале предупреждение, что лед на водоемах, в особенности на озере Ак-Гель, сейчас хрупкий и непредсказуемый. Отсутствие устойчивых сильных морозов не дало льду набрать достаточную толщину и прочность, поэтому любая нагрузка может привести к его мгновенному разрушению, подчеркнули в мэрии.