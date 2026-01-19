Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/dagestan-2068811761.html
В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка
В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка - РИА Новости, 19.01.2026
В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка
Ребенок провалился под лед на озере в Махачкале, другим детям удалось его спасти, сообщил руководитель центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:08:00+03:00
2026-01-19T15:08:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068810967_0:0:870:490_1920x0_80_0_0_0241c996b5aa41e210f460e9067af33c.jpg
https://ria.ru/20250319/moskva-2005884600.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068810967_203:0:870:500_1920x0_80_0_0_01b527c3cf2efd8e970f701fa0060cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка

Дети спасли провалившегося под лед ребенка в Махачкале

© СоцсетиМальчик провалился под лёд на озере Ак-Гёль в Махачкале
Мальчик провалился под лёд на озере Ак-Гёль в Махачкале - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Соцсети
Мальчик провалился под лёд на озере Ак-Гёль в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Ребенок провалился под лед на озере в Махачкале, другим детям удалось его спасти, сообщил руководитель центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов.
"На озере Ак-Гель в Махачкале мальчик провалился под лед. К счастью, его успели спасти другие дети", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Между тем, администрация Махачкалы опубликовала в своем Telegram-канале предупреждение, что лед на водоемах, в особенности на озере Ак-Гель, сейчас хрупкий и непредсказуемый. Отсутствие устойчивых сильных морозов не дало льду набрать достаточную толщину и прочность, поэтому любая нагрузка может привести к его мгновенному разрушению, подчеркнули в мэрии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли
19 марта 2025, 09:09
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала