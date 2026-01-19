В Дагестане дети спасли провалившегося под лед ребенка

"На озере Ак-Гель в Махачкале мальчик провалился под лед. К счастью, его успели спасти другие дети", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.

Между тем, администрация Махачкалы опубликовала в своем Telegram-канале предупреждение, что лед на водоемах, в особенности на озере Ак-Гель, сейчас хрупкий и непредсказуемый. Отсутствие устойчивых сильных морозов не дало льду набрать достаточную толщину и прочность, поэтому любая нагрузка может привести к его мгновенному разрушению, подчеркнули в мэрии.