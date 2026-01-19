Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову

По итогам медосвидетельствования у Чемезова нашли признаки рецидива серьезного заболевания, требуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях СИЗО, подчеркивала ранее его адвокат Мария Кирилова.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга 29 декабря начал рассматривать дело гражданской супруги Чемезова, Ирины, которая находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам. Однако в январе Верх-Исетский райсуд передал дело в Кировский суд Екатеринбурга по подсудности и месту совершения преступления.