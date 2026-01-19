Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Решение суда о домашнем аресте бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, обжаловано, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Бердников.
Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В начале ноября 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска. Центральный районный суд Челябинска под Новый год выпустил Чемезова под домашний арест. Как пояснял тогда агентству Бердников, защита согласна с постановлением суда в части отмены ареста, но настаивает на еще более мягкой мере пресечения, так как в условиях домашнего ареста невозможно своевременно получать необходимую медицинскую помощь.
"Новых подробностей нет. Сумма (хищений – ред.) не определена. На постановление Центрального районного суда мною подана апелляционная жалоба, которая находится на рассмотрении в Челябинском областном суде", – сказал собеседник агентства.
По итогам медосвидетельствования у Чемезова нашли признаки рецидива серьезного заболевания, требуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях СИЗО, подчеркивала ранее его адвокат Мария Кирилова.
Бывший замгубернатора проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, вины никто из них не признает.
Верх-Исетский суд Екатеринбурга 29 декабря начал рассматривать дело гражданской супруги Чемезова, Ирины, которая находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам. Однако в январе Верх-Исетский райсуд передал дело в Кировский суд Екатеринбурга по подсудности и месту совершения преступления.