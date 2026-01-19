Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову - РИА Новости, 19.01.2026
13:03 19.01.2026
Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову
Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову - РИА Новости, 19.01.2026
Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову
Решение суда о домашнем аресте бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, обжаловано, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:03:00+03:00
2026-01-19T13:03:00+03:00
происшествия
екатеринбург
челябинск
свердловская область
алексей бобров
челябинский областной суд
екатеринбург
челябинск
свердловская область
происшествия, екатеринбург, челябинск, свердловская область, алексей бобров, челябинский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Челябинск, Свердловская область, Алексей Бобров, Челябинский областной суд
Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову

Защита обжаловала домашний арест свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Решение суда о домашнем аресте бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, обжаловано, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Бердников.
Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В начале ноября 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска. Центральный районный суд Челябинска под Новый год выпустил Чемезова под домашний арест. Как пояснял тогда агентству Бердников, защита согласна с постановлением суда в части отмены ареста, но настаивает на еще более мягкой мере пресечения, так как в условиях домашнего ареста невозможно своевременно получать необходимую медицинскую помощь.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест
29 декабря 2025, 13:07
"Новых подробностей нет. Сумма (хищений – ред.) не определена. На постановление Центрального районного суда мною подана апелляционная жалоба, которая находится на рассмотрении в Челябинском областном суде", – сказал собеседник агентства.
По итогам медосвидетельствования у Чемезова нашли признаки рецидива серьезного заболевания, требуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях СИЗО, подчеркивала ранее его адвокат Мария Кирилова.
Бывший замгубернатора проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, вины никто из них не признает.
Верх-Исетский суд Екатеринбурга 29 декабря начал рассматривать дело гражданской супруги Чемезова, Ирины, которая находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам. Однако в январе Верх-Исетский райсуд передал дело в Кировский суд Екатеринбурга по подсудности и месту совершения преступления.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку
12:12
 
ПроисшествияЕкатеринбургЧелябинскСвердловская областьАлексей БобровЧелябинский областной суд
 
 
