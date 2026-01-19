Рейтинг@Mail.ru
Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:36 19.01.2026 (обновлено: 23:15 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/basketbolisty-2068909330.html
Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года
Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на странице в соцсети Х назвала имена 10 игроков, которые сыграют в Матче звезд лиги 2026 года. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T22:36:00+03:00
2026-01-19T23:15:00+03:00
баскетбол
спорт
сан-франциско
яннис адетокунбо
кейд каннингем
джейлен брансон
нью-йорк никс
милуоки бакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932639954_0:577:2047:1728_1920x0_80_0_0_f2b1c288c6c611e513b13584d591c508.jpg
https://ria.ru/20260118/nba-2068660457.html
https://ria.ru/20260119/demin-2068690235.html
сан-франциско
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932639954_302:613:1603:1589_1920x0_80_0_0_c2b2c2955ec73d1b9f355d26e6504083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-франциско, яннис адетокунбо, кейд каннингем, джейлен брансон, нью-йорк никс, милуоки бакс, детройт пистонс, нба
Баскетбол, Спорт, Сан-Франциско, Яннис Адетокунбо, Кейд Каннингем, Джейлен Брансон, Нью-Йорк Никс, Милуоки Бакс, Детройт Пистонс, НБА
Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года

НБА назвала имена 10 игроков, которые примут участие в Матче звезд 2026 года

© Фото : Пресс-служба "Милуоки Бакс"Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо
Греческий баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Милуоки Бакс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на странице в соцсети Х назвала имена 10 игроков, которые сыграют в Матче звезд лиги 2026 года.
Восточную конференцию представят Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс"), Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс"), Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс"), Тайриз Макси ("Филадельфия Севенти Сиксерс") и Джейлен Браун ("Бостон Селтикс").
Джа Морант - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Мемфис" обыграл "Орландо" в матче НБА, прошедшем в Лондоне
18 января, 22:46
Из Западной конференции в Матче звезд сыграют Лука Дончич ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс") и Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").
Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс" - "Интуит Доум". Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.
Всего в Матче всех звезд примут участие 24 баскетболиста НБА - по 12 представителей от каждой конференции. В каждой команде будет восемь игроков.
Матч всех звезд НБА 2025 года прошел 16 февраля в Сан-Франциско на арене "Чейз-Центр" и состоялся в формате турнира четырех команд. Ранее выставочное мероприятие проводилось в формате матча между двумя командами, составленными из лучших игроков Восточной и Западной конференций.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
Вчера, 08:14
 
БаскетболСпортСан-ФранцискоЯннис АдетокунбоКейд КаннингемДжейлен БрансонНью-Йорк НиксМилуоки БаксДетройт ПистонсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала