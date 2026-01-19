Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на странице в соцсети Х назвала имена 10 игроков, которые сыграют в Матче звезд лиги 2026 года.
Восточную конференцию представят Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс"), Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс"), Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс"), Тайриз Макси ("Филадельфия Севенти Сиксерс") и Джейлен Браун ("Бостон Селтикс").
Из Западной конференции в Матче звезд сыграют Лука Дончич ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс") и Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").
Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс" - "Интуит Доум". Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.
Всего в Матче всех звезд примут участие 24 баскетболиста НБА - по 12 представителей от каждой конференции. В каждой команде будет восемь игроков.
Матч всех звезд НБА 2025 года прошел 16 февраля в Сан-Франциско на арене "Чейз-Центр" и состоялся в формате турнира четырех команд. Ранее выставочное мероприятие проводилось в формате матча между двумя командами, составленными из лучших игроков Восточной и Западной конференций.