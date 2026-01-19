Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на странице в соцсети Х назвала имена 10 игроков, которые сыграют в Матче звезд лиги 2026 года.

Всего в Матче всех звезд примут участие 24 баскетболиста НБА - по 12 представителей от каждой конференции. В каждой команде будет восемь игроков.