ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Центробанк Центробанк предложил запретить изготовление и продажу предметов, которые похожи на российские банкноты и монеты.

"Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния", — говорится в документе, опубликованном на сайте.

Идею рассматривают заинтересованные министерства и ведомства.

Сейчас банкнотоподобные изделия и копии монет продаются в магазинах, на маркетплейсах и в социальных сетях. Регулятор обращает внимание: они могут использоваться аферистами для обмана людей, преимущественно пенсионеров.

Ранее в правоохранительных органах предупреждали о новой схеме мошенничества: под предлогом якобы проверки подлинности денег злоумышленники похищают их, а затем возвращают поддельные.