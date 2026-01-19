https://ria.ru/20260119/banknoty-2068863342.html
ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"
19.01.2026
ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"
Центробанк предложил запретить изготовление и продажу предметов, которые похожи на российские банкноты и монеты. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:13:00+03:00
2026-01-19T18:13:00+03:00
2026-01-19T18:46:00+03:00
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Центробанк предложил
запретить изготовление и продажу предметов, которые похожи на российские банкноты и монеты.
"Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния", — говорится в документе, опубликованном на сайте.
Идею рассматривают заинтересованные министерства и ведомства.
Сейчас банкнотоподобные изделия и копии монет продаются в магазинах, на маркетплейсах и в социальных сетях. Регулятор обращает внимание: они могут использоваться аферистами для обмана людей, преимущественно пенсионеров.
Ранее в правоохранительных органах предупреждали о новой схеме мошенничества: под предлогом якобы проверки подлинности денег злоумышленники похищают их, а затем возвращают поддельные.
Для повышения осведомленности граждан о возможных аферах с банкнотами и монетами Центробанк проводит информационно-просветительские мероприятия, добавили в регуляторе.