ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов" - РИА Новости, 19.01.2026
18:13 19.01.2026 (обновлено: 18:46 19.01.2026)
ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"
ЦБ предложил запретить изготовление банкнот "банка приколов"
Центробанк предложил запретить изготовление и продажу предметов, которые похожи на российские банкноты и монеты. РИА Новости, 19.01.2026
2026
россия, центральный банк рф (цб рф), банкноты, экономика
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг на здании Центрального банка России
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Центробанк предложил запретить изготовление и продажу предметов, которые похожи на российские банкноты и монеты.
"Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния", — говорится в документе, опубликованном на сайте.
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
Вчера, 17:12
Идею рассматривают заинтересованные министерства и ведомства.
Сейчас банкнотоподобные изделия и копии монет продаются в магазинах, на маркетплейсах и в социальных сетях. Регулятор обращает внимание: они могут использоваться аферистами для обмана людей, преимущественно пенсионеров.

Ранее в правоохранительных органах предупреждали о новой схеме мошенничества: под предлогом якобы проверки подлинности денег злоумышленники похищают их, а затем возвращают поддельные.

Для повышения осведомленности граждан о возможных аферах с банкнотами и монетами Центробанк проводит информационно-просветительские мероприятия, добавили в регуляторе.
Крупные банки ежемесячно "охлаждают" сотни тысяч переводов россиян
Вчера, 17:20
 
Заголовок открываемого материала