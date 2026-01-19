В Ленинградской области изъяли более ста тысяч литров суррогатного алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Более 100 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские в Гатчинском районе Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Очередное нелегальное производство алкогольных напитков пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также УМВД России "Гатчинское". Из оборота изъята крупная партия спиртосодержащей продукции", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что были обнаружены резервуары со спиртным объемом свыше 115 тысяч литров, а также 31 тысяча литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции.
"Предварительно установлено, что подпольный цех был оборудован в нежилом помещении на территории одного из поселков Гатчинского района. Там полицейские нашли три конвейерные ленты, с помощью которых спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки. На них наносились логотипы известного бренда производителя алкоголя", - добавила Волк.
Полицейские изъяли конвейерное оборудование, пищевые ароматизаторы, систему фильтрации воды, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Жидкость направлена на экспертизу для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) РФ.
В Ленинградской области выросло число умерших от суррогатного алкоголя
14 октября 2025, 10:35