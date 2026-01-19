https://ria.ru/20260119/afganistan-2068885619.html
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ
Боестолкновение произошло в понедельник между афганскими и пакистанскими пограничниками в южной афганской провинции Кандагар, сообщил Telegram-канал TOLOnews... РИА Новости, 19.01.2026
