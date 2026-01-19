Рейтинг@Mail.ru
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
19:04 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/afganistan-2068885619.html
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ
Боестолкновение произошло в понедельник между афганскими и пакистанскими пограничниками в южной афганской провинции Кандагар, сообщил Telegram-канал TOLOnews... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:04:00+03:00
2026-01-19T19:04:00+03:00
в мире
кандагар
пакистан
кандагар
пакистан
в мире, кандагар, пакистан
В мире, Кандагар, Пакистан
На афгано-пакистанской границе произошло боестолкновение, пишут СМИ

TOLOnews Plus: произошли боестолкновения между афганцами и пакистанцами

© AP Photo / Saifullah ZahirДым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Saifullah Zahir
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Боестолкновение произошло в понедельник между афганскими и пакистанскими пограничниками в южной афганской провинции Кандагар, сообщил Telegram-канал TOLOnews Plus.
"Местные источники подтверждают, что в уезде Мааруф провинции Кандагар произошли боестолкновения между афганскими и пакистанскими силами", - говорится в сообщении.
По данным портала, конфликт разгорелся, когда пакистанские военные пытались установить колючую проволоку на госгранице, однако афганские пограничники не позволили им этого сделать. Других подробностей инцидента портал не приводит.
Уезд Мааруф кандагарской провинции на востоке и юге граничит с Пакистаном. Это пограничный район с множеством труднопроходимых горных перевалов, ведущих в сопредельное государство.
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким
12 декабря 2025, 11:43
 
В миреКандагарПакистан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
