В Москве приступили к искусственной аэрации водоемов
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:53 19.01.2026
В Москве приступили к искусственной аэрации водоемов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаботник ГУП "Мосводосток" проводит аэрацию водоема
Работник ГУП Мосводосток проводит аэрацию водоема - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Работник ГУП "Мосводосток" проводит аэрацию водоема. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к искусственной аэрации водоемов в связи с приходом в столицу устойчивых отрицательных температур, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В связи с приходом в столицу устойчивых отрицательных температур специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к искусственной аэрации водоемов. Это необходимо для поддержания жизнедеятельности водных обитателей в зимний период. Работы продлятся до схода сплошного ледяного покрова весной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при образовании ледяного покрова толщиной более 10 сантиметров в ежедневные задачи специалистов ГУП "Мосводосток" добавляется сезонная работа по искусственной аэрации - насыщению воды кислородом в холодное время года. Для этого подготовили необходимую инфраструктуру и оборудование, в том числе более 300 аэрационных ящиков.
"Перед наступлением зимы мы подготовили используемое для аэрации оборудование. Проверили исправность и работоспособность компрессорных установок, обновили и отремонтировали аэрационные ящики, которые пришли в негодность за предыдущую зиму, подготовили новые шланги и заточили ножи коловоротов", - рассказала начальник управления планирования, контроля и анализа эксплуатационной деятельности ГУП "Мосводосток" Светлана Бутушина, слова которой приводятся в сообщении.
Поясняется, что для проведения работ специалисты делают во льду лунки, количество которых зависит от площади акватории. Затем каждое отверстие накрывают деревянным аэрационным ящиком, выкрашенным в яркий красный цвет и заметным с большого расстояния. Такая конструкция помогает увеличить время замерзания лунки, чтобы воздух долго мог самостоятельно поступать под лед. Кроме того, аэрационные ящики позволяют специалистам оперативно находить пробуренные отверстия, чтобы их обновить.
"В сильные морозы, от минус 15 градусов, на водоемах проводят принудительную искусственную аэрацию. С помощью компрессорной установки и пневматического шланга в лунки подается воздух. Благодаря этому поддерживается необходимый уровень растворенного кислорода даже при большой толщине льда и отсутствии открытых лунок. Сотрудники аналитической лаборатории "Мосводостока" контролируют количество растворенного кислорода в воде. Если его становится мало, специалисты незамедлительно сообщают об этом в территориальное подразделение предприятия для дополнительного проведения принудительной аэрации", - подчеркивается в сообщении.
ГУП "Мосводосток" обслуживает 290 городских прудов: убирает водную гладь и прибрежную территорию, следит за чистотой воды и состоянием экосистемы каждого водоема. Для формирования комфортной городской среды "Мосводосток" реабилитирует городские пруды и участки малых рек, а также обновляет конструкции берегов и дна, формирует устойчивую самоочищающуюся экосистему.
Сотрудник ГБУ Гормост моет фонтан Золотой колос на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Москвичам рассказали, как обслуживают фонтаны в столице в разные сезоны
