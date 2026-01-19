https://ria.ru/20260119/admiral-ak-bars-smotret-onlayn-2068764529.html
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
"Адмирал" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T12:30:00+03:00
2026-01-19T12:30:00+03:00
2026-01-19T12:44:00+03:00
хоккей
адмирал
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
