Зверев вышел во второй круг Australian Open
Теннис
 
08:24 18.01.2026
Зверев вышел во второй круг Australian Open
Зверев вышел во второй круг Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
теннис
спорт
александр зверев
australian open
спорт, александр зверев, australian open
Теннис, Спорт, Александр Зверев, Australian Open
Третья ракетка мира Зверев вышел во второй раунд Australian Open

© Соцсети "Ролан Гаррос"Александр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Соцсети "Ролан Гаррос"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Зверев (3-й номер посева) обыграл канадца Габриэля Диалло со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
18 января 2026 • начало в 05:20
Завершен
Александр Зверев
3 : 16:76:16:46:2
Габриэль Диалло
Календарь Турнирная таблица История встреч
Зверев стал единственным теннисистом, достигшим второго круга Australian Open на каждом из последних десяти розыгрышей. В следующем раунде соперником немца станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) - Александр Мюллер (Франция).
Результаты других матчей:
Артур Фери (Великобритания) - Флавио Коболли (Италия, 20) - 7:6 (7:1), 6:4, 6:1;
Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) - Чжан Чжичжэнь (Китай) - 6:3, 7:6 (7:0), 6:3;
Тристан Скулкейт (Австралия) - Корентен Муте (Франция, 32) - 4:6, 6:7 (1:7), 3:6.
ТеннисСпортАлександр ЗверевAustralian Open
 
Матч-центр
 
