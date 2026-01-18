https://ria.ru/20260118/zverev-2068578105.html
Зверев вышел во второй круг Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Зверев
(3-й номер посева) обыграл канадца Габриэля Диалло со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты.
Зверев стал единственным теннисистом, достигшим второго круга Australian Open на каждом из последних десяти розыгрышей. В следующем раунде соперником немца станет победитель матча Алексей Попырин
(Австралия) - Александр Мюллер
(Франция).
Результаты других матчей:
Артур Фери (Великобритания) - Флавио Коболли (Италия, 20) - 7:6 (7:1), 6:4, 6:1;
Франсиско Черундоло
(Аргентина, 18) - Чжан Чжичжэнь (Китай) - 6:3, 7:6 (7:0), 6:3;
Тристан Скулкейт (Австралия) - Корентен Муте (Франция, 32) - 4:6, 6:7 (1:7), 3:6.