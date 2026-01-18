Названо самое востребованное средство займа в новогодние каникулы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Самым популярным кредитным инструментом у россиян на новогодних праздниках были кредитные карты - ими интересовались 54% из тех, кто хотел получить заем, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.

"Финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировал спрос на заемные средства в период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Данные показывают, что в праздничные дни клиенты чаще всего интересовались кредитными картами, на которые пришлось более половины всех заявок - 54%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором месте по популярности оказались потребительские кредиты - 43% заявок. Доля заявок на автокредиты составила лишь 3%.

Отмечается, что такое распределение спроса отражает сезонные финансовые привычки россиян. Новогодние праздники традиционно связаны с тратами на подарки, путешествия, распродажи и развлечения. Кредитные карты с их возобновляемым лимитом и льготным периодом воспринимаются как удобный инструмент для покрытия множества небольших, но частых расходов, а также для безопасных онлайн-покупок.

"Пик интереса к кредитным картам в январе – это ожидаемый тренд. Для многих клиентов карта становится инструментом финансовой гибкости в начале года: она помогает закрыть кассовые разрывы после праздничных трат, оплатить внезапные нужды или выгодно воспользоваться постновогодними скидками. При этом важно напомнить, что ответственное использование кредитных средств и понимание условий продукта остаются ключевыми принципами финансовой грамотности", – прокомментировал директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев.