06:22 18.01.2026
Названо самое востребованное средство займа в новогодние каникулы
Названо самое востребованное средство займа в новогодние каникулы
Названо самое востребованное средство займа в новогодние каникулы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Самым популярным кредитным инструментом у россиян на новогодних праздниках были кредитные карты - ими интересовались 54% из тех, кто хотел получить заем, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировал спрос на заемные средства в период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Данные показывают, что в праздничные дни клиенты чаще всего интересовались кредитными картами, на которые пришлось более половины всех заявок - 54%", - говорится в сообщении.
Реклама Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ВТБ: молодежь увеличила траты по "Пушкинской карте" в новогодние праздники
13 января, 15:23
Отмечается, что на втором месте по популярности оказались потребительские кредиты - 43% заявок. Доля заявок на автокредиты составила лишь 3%.
Отмечается, что такое распределение спроса отражает сезонные финансовые привычки россиян. Новогодние праздники традиционно связаны с тратами на подарки, путешествия, распродажи и развлечения. Кредитные карты с их возобновляемым лимитом и льготным периодом воспринимаются как удобный инструмент для покрытия множества небольших, но частых расходов, а также для безопасных онлайн-покупок.
"Пик интереса к кредитным картам в январе – это ожидаемый тренд. Для многих клиентов карта становится инструментом финансовой гибкости в начале года: она помогает закрыть кассовые разрывы после праздничных трат, оплатить внезапные нужды или выгодно воспользоваться постновогодними скидками. При этом важно напомнить, что ответственное использование кредитных средств и понимание условий продукта остаются ключевыми принципами финансовой грамотности", – прокомментировал директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев.
В исследовании принимали участие 1 200 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники
2 января, 01:36
 
