В Херсонской области восстановили электроснабжение
В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.01.2026
В Херсонской области восстановили электроснабжение
Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.01.2026
