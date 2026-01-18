Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/vosstanovlenie-2068579242.html
В Херсонской области восстановили электроснабжение
В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.01.2026
В Херсонской области восстановили электроснабжение
Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T08:48:00+03:00
2026-01-18T08:48:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20260117/bpl-2068521194.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области восстановили электроснабжение

В Херсонской области восстановили электроснабжение, нарушенное обстрелами

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо в субботу сообщил, что обстрелы ВСУ привели к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области.
"Энергетики работали всю ночь, поэтапно переводя потребителей на резервные схемы и обеспечивая стабильную подачу электроэнергии. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме по резервной схеме", - написал Сальдо в канале на платформе Мах.
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд
17 января, 17:16
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала