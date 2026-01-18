https://ria.ru/20260118/voleybol-2068652503.html
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России
Казанское "Динамо" одержало победу над московским "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T21:10:00+03:00
2026-01-18T21:10:00+03:00
2026-01-18T21:48:00+03:00
волейбол
спорт
россия
казань
челябинск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
динамо-метар (челябинск, ж)
спорт, россия, казань, челябинск, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), динамо-метар (челябинск, ж), локомотив (калининград)
Волейбол, Спорт, Россия, Казань, Челябинск, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Динамо-Метар (Челябинск, ж), Локомотив (Калининград)
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России
Казанское "Динамо" выиграло четвертый матч подряд, победив московское "Динамо"