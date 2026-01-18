Рейтинг@Mail.ru
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:10 18.01.2026 (обновлено: 21:48 18.01.2026)
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России
Казанское "Динамо" одержало победу над московским "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Казанское "Динамо" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России

Казанское "Динамо" выиграло четвертый матч подряд, победив московское "Динамо"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Казанское "Динамо" одержало победу над московским "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:18) в пользу хозяек.
Казанская команда, выиграв четвертый матч подряд, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. Всего в активе "Динамо" 16 побед и 2 поражения. Московский клуб прервал победную серию из шести матчей и с 11 победами и 7 поражениями занимает четвертое место.
В следующем матче казанская команда 24 января примет калининградский "Локомотив", московский клуб днем ранее дома сыграет с челябинским "Динамо-Метар".
Результаты других матчей дня:
"Динамо-Метар" (Челябинск) - "Тулица" (Тула) - 1-3 (21:25, 23:25, 25:17, 19:25);
"Минчанка" (Минск) - "Протон" (Саратов) - 1-3 (20:25, 25:19, 22:25, 23:25).
ВолейболСпортРоссияКазаньЧелябинскСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Динамо-Метар (Челябинск, ж)Локомотив (Калининград)
 
