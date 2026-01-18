https://ria.ru/20260118/voleybol-2068640889.html
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли ярославский "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
волейбол
спорт
казань
россия
сосновый бор
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
2026
спорт, казань, россия, сосновый бор, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги
