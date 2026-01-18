Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги
Игорь Кобзарь
19:13 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/voleybol-2068640889.html
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли ярославский "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026
Казанский "Зенит" обыграл "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги

"Ярославич" проиграл казанскому "Зениту"

© Фото : Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит" (Казань)Казанский "Зенит"
Казанский Зенит - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит" (Казань)
Казанский "Зенит". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли ярославский "Ярославич" в матче 19-го тура Суперлиги.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-0 (25:14, 25:20, 25:15).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо"
17 января, 20:33
"Зенит-Казань" (18 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу чемпионата России. "Ярославич" (3 победы, 16 поражений) идет 14-м.
В следующем туре "Зенит" сыграет с уфимским клубом "Динамо-Урал" в гостях 23 января. "Ярославич" днем позже встретится с "Оренбуржьем" на площадке соперника.
Результаты других матчей:
"Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - МГТУ (Москва) - 3-0 (25:14, 25:18, 25:16);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-1 (25:14, 25:23, 26:28, 25:16).
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
14 января, 20:49
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
14 января, 20:49
 
ВолейболСпортКазаньРоссияСосновый БорСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
