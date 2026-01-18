Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 января
13:00 18.01.2026
"Трактор" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 января
"Трактор" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 января
"Трактор" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 января
"Трактор" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
"Трактор" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 января

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. "Трактор" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 18 января и начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
16 января, 21:49
 
