Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open
Американка Винус Уильямс уступила представительнице Сербии Ольге Данилович в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T14:23:00+03:00
2026-01-18T14:23:00+03:00
2026-01-18T14:28:00+03:00
теннис
спорт
сербия
австралия
мельбурн
australian open
винус уильямс
ольга данилович
сербия
австралия
мельбурн
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open
Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии