Рейтинг@Mail.ru
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:23 18.01.2026 (обновлено: 14:28 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/tennis-2068605444.html
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open
Американка Винус Уильямс уступила представительнице Сербии Ольге Данилович в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T14:23:00+03:00
2026-01-18T14:28:00+03:00
теннис
спорт
сербия
австралия
мельбурн
australian open
винус уильямс
ольга данилович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882036551_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_9640e88deb8ab175fcdea9d7cf123222.jpg
https://ria.ru/20260118/andreeva-2068577459.html
сербия
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882036551_80:0:1324:933_1920x0_80_0_0_987557ac5636cbd6b0833c9e10838073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сербия, австралия, мельбурн, australian open, винус уильямс, ольга данилович, кори гауфф
Теннис, Спорт, Сербия, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Винус Уильямс, Ольга Данилович, Кори Гауфф
Винус Уильямс вылетела на старте Australian Open

Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии

© Фото : Пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Винус Уильямс
Американская теннисистка Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американка Винус Уильямс уступила представительнице Сербии Ольге Данилович в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
18 января 2026 • начало в 11:55
Завершен
Ольга Данилович
2 : 16:76:36:4
Винус Уильямс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась поражением получившей wild card Уильямс от Данилович (69-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. По ходу третьего сета американка вела в счете 4:0, однако затем проиграла шесть геймов подряд. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут.
Как сообщает статистическая служба Opta, четырехкратная олимпийская чемпионка Уильямс в возрасте 45 лет 215 дней стала самой возрастной теннисисткой в истории открытой эры, сыгравшей в основной сетке Australian Open в женском одиночном разряде.
В следующем раунде Данилович встретится с победительницей в паре Кори Гауфф (США, 3) - Камилла Рахимова (Узбекистан, 93).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA
Вчера, 08:15
 
ТеннисСпортСербияАвстралияМельбурнAustralian OpenВинус УильямсОльга ДаниловичКори Гауфф
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала