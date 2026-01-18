Тарасова оценила переход Косторной и Куницы к Плющенко

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала интересным событием переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной вместе с супругом Георгием Куницей в школу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отметив, что верит в возращение спортсменов на соревнования.

"Это интересно. Я верю, что они вернутся на соревнования. Алена такая девочка: что говорит, то делает", - сказала Тарасова.

Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. При этом уже в декабре 2025 года Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне. Будучи в одиночном катании, Косторная уже представляла "Ангелы Плющенко" в сезоне-2020/21.