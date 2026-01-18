Рейтинг@Mail.ru
Тарасова оценила переход Косторной и Куницы к Плющенко
Фигурное катание
 
16:36 18.01.2026
Тарасова оценила переход Косторной и Куницы к Плющенко
Тарасова оценила переход Косторной и Куницы к Плющенко - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Тарасова оценила переход Косторной и Куницы к Плющенко
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала интересным событием переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T16:36:00+03:00
2026-01-18T16:37:00+03:00
фигурное катание
спорт
алена косторная
георгий куница
евгений плющенко
спорт, алена косторная, георгий куница, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Алена Косторная, Георгий Куница, Евгений Плющенко
Тарасова оценила переход Косторной и Куницы к Плющенко

Тарасова назвала интересной новость о переходе Косторной и Куницы к Плющенко

Алена Косторная и Георгий Куница выступают с короткой программой
Алена Косторная и Георгий Куница выступают с короткой программой - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала интересным событием переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной вместе с супругом Георгием Куницей в школу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отметив, что верит в возращение спортсменов на соревнования.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Косторная и Куница будут представлять на соревнованиях школу Плющенко. Отмечается, что пара при переходе в академию продолжит сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым. Планируется, что Плющенко уделит особое внимание прыжковым элементам пары. Инициаторами сотрудничества стали сами фигуристы.
«
"Это интересно. Я верю, что они вернутся на соревнования. Алена такая девочка: что говорит, то делает", - сказала Тарасова.
"Конечно", - ответила Тарасова на вопрос, станет ли сотрудничество Плющенко с парой Косторная/Куница развитием для его тренерской карьеры.
Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. При этом уже в декабре 2025 года Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне. Будучи в одиночном катании, Косторная уже представляла "Ангелы Плющенко" в сезоне-2020/21.
Фигурное катаниеСпортАлена КосторнаяГеоргий КуницаЕвгений Плющенко
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
