В Нидерландах призвали к дипломатическому решению ситуации с пошлинами США - РИА Новости, 18.01.2026
15:00 18.01.2026
В Нидерландах призвали к дипломатическому решению ситуации с пошлинами США
В Нидерландах призвали к дипломатическому решению ситуации с пошлинами США - РИА Новости, 18.01.2026
В Нидерландах призвали к дипломатическому решению ситуации с пошлинами США
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, которая не отвечает ничьим РИА Новости, 18.01.2026
в мире
сша
гренландия
нидерланды
дональд трамп
нато
сша
гренландия
нидерланды
в мире, сша, гренландия, нидерланды, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Нидерланды, Дональд Трамп, НАТО
В Нидерландах призвали к дипломатическому решению ситуации с пошлинами США

Брекелманс призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами США

Города мира. Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, которая не отвечает ничьим интересам.
"До вступления пошлин в силу остались еще две недели, а это значит, что у нас есть время для достижения дипломатического решения. И я считаю, что мы должны это сделать, потому что в конечном итоге, если мы начнем эскалацию конфликта с американцами, это не в чьих интересах", - заявил Брекелманс в эфире телеканала NPO 1 в воскресенье.
Он подчеркнул, что европейские страны должны вместе предотвратить такой сценарий.
Министр напомнил, что когда президента США Дональд Трамп хочет чего-то добиться, он вводит пошлины или угрожает это сделать, поэтому еще есть возможность урегулировать ситуацию.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
В Нидерландах призвали ЕС прекратить попытки угодить "папочке" Трампу
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала