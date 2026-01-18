СМИ: США реализуют план по Газе вне зависимости от позиции Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать реализацию мирного плана по Газе вне зависимости от возражений израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает портал Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать реализацию мирного плана по Газе вне зависимости от возражений израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Ранее канцелярия израильского премьера заявила, что объявление состава национального координационного комитета по управлению сектором Газа не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.

"Это наше шоу, а не его шоу. За последние месяцы нам удалось сделать в Газе то, что никто не считал возможным, и мы намерены продолжать движение вперёд", - сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

По словам источника издания, с Нетаньяху не консультировались по поводу состава комитета, так как у него "нет права голоса" в этом вопросе.

"Если он хочет, чтобы мы занимались Газой, это будет происходить по-нашему", - добавил чиновник.

По его данным, администрация Трампа хочет, чтобы Нетаньяху сосредоточился на Иране, а вопрос Газы оставил за Вашингтоном.