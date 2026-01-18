https://ria.ru/20260118/ssha-2068560539.html
СМИ: США реализуют план по Газе вне зависимости от позиции Нетаньяху
СМИ: США реализуют план по Газе вне зависимости от позиции Нетаньяху - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: США реализуют план по Газе вне зависимости от позиции Нетаньяху
Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать реализацию мирного плана по Газе вне зависимости от возражений израильского премьера Биньямина... РИА Новости, 18.01.2026
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать реализацию мирного плана по Газе вне зависимости от возражений израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает портал Axios
со ссылкой на источник.
Ранее канцелярия израильского премьера заявила, что объявление состава национального координационного комитета по управлению сектором Газа не было согласовано с Израилем
и противоречит его политике.
"Это наше шоу, а не его шоу. За последние месяцы нам удалось сделать в Газе то, что никто не считал возможным, и мы намерены продолжать движение вперёд", - сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.
По словам источника издания, с Нетаньяху
не консультировались по поводу состава комитета, так как у него "нет права голоса" в этом вопросе.
"Если он хочет, чтобы мы занимались Газой, это будет происходить по-нашему", - добавил чиновник.
По его данным, администрация Трампа хочет, чтобы Нетаньяху сосредоточился на Иране, а вопрос Газы оставил за Вашингтоном.
"Пусть он сосредоточится на Иране, а Газой займёмся мы. Мы не собираемся с ним спорить. Он будет заниматься своей политикой, а мы продолжим двигаться вперёд с нашим планом. Он, на самом деле, не может пойти против нас", - отметил чиновник.
Трамп
ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио
, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф
и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер
, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
, глава Всемирного банка
Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.