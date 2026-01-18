https://ria.ru/20260118/sport-2068627105.html
"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Франкфуртский футбольный клуб "Айнтрахт" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Дино Топпмёллером.
В заявлении клуба отмечается, что решение о расторжении соглашения с тренером было принято в связи с результатами последних трех игр. "Айнтрахт
" с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии
. Франкфуртская команда в последних четырех матчах трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
"В этом сезоне "Айнтрахт" в неудовлетворительной степени соответствует раннему заявлению о том, что мы олицетворяем динамичный, агрессивный и компактный футбол", - заявил спортивный директор команды Маркус Крёше.
"Я бы с удовольствием продолжил работать с этой командой и преодолевать предстоящие трудности. Но я принимаю это решение, - сказал Топпмёллер. - Я каждый день приходил в "Айнтрахт" с огромным энтузиазмом и радостью, и, несмотря на нынешнюю неудовлетворительную ситуацию, которая, несомненно, существует, я горжусь тем, чего мы достигли вместе за последние два с половиной года. Жаль, что мы не можем продолжить вместе. Спасибо всем, кто верил в меня, кто дал мне эту возможность, кто так долго доверял мне.
Топпмёллеру 45 лет. Он возглавил "Айнтрахт" в 2023 году. Команда во главе с немецким специалистом впервые в истории отобралась в основную часть Лиги чемпионов
.