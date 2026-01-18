Рейтинг@Mail.ru
"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером
Футбол
 
17:10 18.01.2026
"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером
"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером
Франкфуртский футбольный клуб "Айнтрахт" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Дино Топпмёллером. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
спорт, бундеслига, лига чемпионов уефа, айнтрахт (франкфурт)
Футбол, Спорт, Бундеслига, Лига чемпионов УЕФА, Айнтрахт (Франкфурт)
"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером

"Айнтрахт" расторг контракт с главным тренером Дино Топпмеллером

Дино Топпмеллер
Дино Топпмеллер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Дино Топпмеллер. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Франкфуртский футбольный клуб "Айнтрахт" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Дино Топпмёллером.
В заявлении клуба отмечается, что решение о расторжении соглашения с тренером было принято в связи с результатами последних трех игр. "Айнтрахт" с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Франкфуртская команда в последних четырех матчах трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
"В этом сезоне "Айнтрахт" в неудовлетворительной степени соответствует раннему заявлению о том, что мы олицетворяем динамичный, агрессивный и компактный футбол", - заявил спортивный директор команды Маркус Крёше.
"Я бы с удовольствием продолжил работать с этой командой и преодолевать предстоящие трудности. Но я принимаю это решение, - сказал Топпмёллер. - Я каждый день приходил в "Айнтрахт" с огромным энтузиазмом и радостью, и, несмотря на нынешнюю неудовлетворительную ситуацию, которая, несомненно, существует, я горжусь тем, чего мы достигли вместе за последние два с половиной года. Жаль, что мы не можем продолжить вместе. Спасибо всем, кто верил в меня, кто дал мне эту возможность, кто так долго доверял мне.
Топпмёллеру 45 лет. Он возглавил "Айнтрахт" в 2023 году. Команда во главе с немецким специалистом впервые в истории отобралась в основную часть Лиги чемпионов.
