"Айнтрахт" расторг контракт с Дино Топпмеллером

"Я бы с удовольствием продолжил работать с этой командой и преодолевать предстоящие трудности. Но я принимаю это решение, - сказал Топпмёллер. - Я каждый день приходил в "Айнтрахт" с огромным энтузиазмом и радостью, и, несмотря на нынешнюю неудовлетворительную ситуацию, которая, несомненно, существует, я горжусь тем, чего мы достигли вместе за последние два с половиной года. Жаль, что мы не можем продолжить вместе. Спасибо всем, кто верил в меня, кто дал мне эту возможность, кто так долго доверял мне.