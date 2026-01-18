Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 января: ВС России поразили объекты энергетики на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 18.01.2026
Спецоперация, 18 января: ВС России поразили объекты энергетики на Украине
Спецоперация, 18 января: ВС России поразили объекты энергетики на Украине - РИА Новости, 18.01.2026
Спецоперация, 18 января: ВС России поразили объекты энергетики на Украине
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации...
2026
Спецоперация, 18 января: ВС России поразили объекты энергетики на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в воскресенье министерство обороны России.
Российская ПВО за сутки сбила 220 БПЛА, шесть авиабомб и девять снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109 778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 662 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 152 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2026

Новости с ЛБС

Тяжелые дроны "Упырь" помогли российским штурмовикам подавить сопротивление военных ВСУ на купянском направлении спецоперации, следует из сообщения Минобороны России.
Дроны ВСУ спокойно сбиваются из ружей и автоматов, заявил на видео Минобороны России боец с позывным "Комар" противотанкового ракетного комплекса группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ.
Российские военнослужащие обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Ворон".

Подлость ВСУ

Приговоренный к 23 годам колонии боевик батальона "Азов"* признался в убийстве в 2022 году в Мариуполе мирной жительницы из-за того, что она ругала ВСУ и придерживалась пророссийских взглядов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Психологи ВСУ вводят в заблуждение украинских солдат и запугивают их расстрелом в случае сдачи в плен, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" с позывным "Питон".
Дрон ВСУ атаковал заправку в селе Петропавловка Херсонской области, ранен кассир, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Тюльпан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Под Купянском "Тюльпаны" уничтожили пункт дислокации ВСУ
17 января, 22:36

Удар по ТЦК

Здание украинского ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) уничтожено авиаударом в Белополье Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, подтверждены потери среди личного состава военкомата, как убитыми, так и ранеными.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

Украинская система бонусов за убийство солдат РФ

Корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные, выяснил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, в рамках которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.
Путем оболванивая народа к власти на Украине пришли настоящие неофашисты, охваченные античеловеческой идеологией и нацистской заразой, поэтому призывать их к гуманизму бессмысленно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

* Запрещенная в России террористическая организация.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьСумская областьМихаил ФедоровМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Госдума РФВ миреРоссия
 
 
