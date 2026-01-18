Рейтинг@Mail.ru
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
19:35 18.01.2026
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
в мире, сирия, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии. Архивное фото
ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Курдское ополчение из "Сирийских демократических сил" (СДС) передаст контроль за месторождениями нефти и газа на северо-востоке страны, а также погранпункты центральным властям, говорится в соглашении, которое подписали в воскресенье президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командир СДС Мазлум Абди.
"Правительство Сирии забирает под свой контроль все пограничные пункты и месторождения нефти и газа в регионе, чтобы обеспечить их защиту со стороны регулярных сил для возврата доходов государству", - отмечается в документе, который приводит Сирийское агентство новостей SANA.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Сирия и курды подписали соглашение о немедленном прекращении огня
В миреСирияАхмед аш-ШарааСирийские демократические силы
 
 
