https://ria.ru/20260118/siriya-2068643462.html
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа - РИА Новости, 18.01.2026
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
Курдское ополчение из "Сирийских демократических сил" (СДС) передаст контроль за месторождениями нефти и газа на северо-востоке страны, а также погранпункты... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:35:00+03:00
2026-01-18T19:35:00+03:00
2026-01-18T19:36:00+03:00
в мире
сирия
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b480ac7e475172f776196e74aac394cd.jpg
https://ria.ru/20260118/siriya-2068643260.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a960faa2eb6efaa5d006c1c00ab73cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Курды передадут властям Сирии контроль за месторождениями нефти и газа
Курды передадут властям Сирии контроль за всеми месторождениями нефти и газа