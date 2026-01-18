В Швеции раскритиковали заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии и выразил поддержку королевству и ее автономной территории.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - написал Кристерссон в соцсети X.
Он добавил, что Швеция сейчас ведет переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией о коллективном ответе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.