В Швеции раскритиковали заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
00:14 18.01.2026
В Швеции раскритиковали заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии
В Швеции раскритиковали заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии
в мире
гренландия
швеция
дания
дональд трамп
ульф кристерссон
евросоюз
гренландия
швеция
дания
в мире, гренландия, швеция, дания, дональд трамп, ульф кристерссон, евросоюз
В мире, Гренландия, Швеция, Дания, Дональд Трамп, Ульф Кристерссон, Евросоюз
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии и выразил поддержку королевству и ее автономной территории.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - написал Кристерссон в соцсети X.
Он добавил, что Швеция сейчас ведет переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией о коллективном ответе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияШвецияДанияДональд ТрампУльф КристерссонЕвросоюз
 
 
