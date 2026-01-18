На Западе считают штурмовые войска ВСУ элитой на бумаге, заявили силовики

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные аналитики начали сомневаться в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и окрестили их "элитой на бумаге", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Западные аналитики усомнились в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и дали им четкое определение "элита на бумаге", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера, по его словам, они приводят ситуацию в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области , об освобождении которого Минобороны России отчиталось 27 декабря.

« "Утрату города генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ ", - сказал представитель силовых структур.

В числе причин провала западными и, в частности, польскими аналитиками были названы некомплект подразделений ВСУ, некомпетентное командование и переоценка возможностей 225-го полка, который ошибочно посчитали "элитой" украинской армии.