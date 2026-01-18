Рейтинг@Mail.ru
На Западе считают штурмовые войска ВСУ элитой на бумаге, заявили силовики - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 18.01.2026
На Западе считают штурмовые войска ВСУ элитой на бумаге, заявили силовики
На Западе считают штурмовые войска ВСУ элитой на бумаге, заявили силовики

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные аналитики начали сомневаться в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и окрестили их "элитой на бумаге", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Западные аналитики усомнились в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и дали им четкое определение "элита на бумаге", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
27 декабря 2025, 05:19
В качестве примера, по его словам, они приводят ситуацию в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области, об освобождении которого Минобороны России отчиталось 27 декабря.
"Утрату города генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ", - сказал представитель силовых структур.
В числе причин провала западными и, в частности, польскими аналитиками были названы некомплект подразделений ВСУ, некомпетентное командование и переоценка возможностей 225-го полка, который ошибочно посчитали "элитой" украинской армии.
Каких-либо успехов 225-й полк ВСУ добивается исключительно за счет отправки в "мясные штурма" "прикомандированных" из других бригад, добавил он.
