МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные аналитики начали сомневаться в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и окрестили их "элитой на бумаге", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Западные аналитики усомнились в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и дали им четкое определение "элита на бумаге", - сказал собеседник агентства.
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
27 декабря 2025, 05:19
В качестве примера, по его словам, они приводят ситуацию в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области, об освобождении которого Минобороны России отчиталось 27 декабря.
«
"Утрату города генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ", - сказал представитель силовых структур.
В числе причин провала западными и, в частности, польскими аналитиками были названы некомплект подразделений ВСУ, некомпетентное командование и переоценка возможностей 225-го полка, который ошибочно посчитали "элитой" украинской армии.
Каких-либо успехов 225-й полк ВСУ добивается исключительно за счет отправки в "мясные штурма" "прикомандированных" из других бригад, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18