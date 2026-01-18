Рейтинг@Mail.ru
"Они проиграли". Заявление главы МИД Британии о России возмутило журналиста - РИА Новости, 18.01.2026
13:54 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068603181.html
"Они проиграли". Заявление главы МИД Британии о России возмутило журналиста
"Они проиграли". Заявление главы МИД Британии о России возмутило журналиста - РИА Новости, 18.01.2026
"Они проиграли". Заявление главы МИД Британии о России возмутило журналиста
Великобритания играет ведущую роль в противостоянии Запада против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T13:54:00+03:00
2026-01-18T13:54:00+03:00
"Они проиграли". Заявление главы МИД Британии о России возмутило журналиста

Боуз: Британия играет ключевую роль в противостоянии Запада с РФ

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Великобритания играет ведущую роль в противостоянии Запада против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Британцы являются движущей силой прокси-войны против России. Теперь европейцы в частном порядке признают, что они проиграли", — написал он в соцсети X.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Останется враждебной". На Западе сделали громкое заявление о России
17 января, 20:11
Так Боуз прокомментировал отказ главы британского МИД Иветт Купер от предложения Парижа и Рима рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине.
В пятницу газета Politico сообщила, что начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России
Вчера, 10:39
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Вчера, 04:13
 
В миреРоссияЕвропаВеликобританияФридрих МерцВладимир ПутинPoliticoЧей Боуз
 
 
