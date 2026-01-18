Прокуратура начала проверку после аварии на теплосети в Чехове

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, повлекшей нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения в подмосковном Чехове, Прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, повлекшей нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения в подмосковном Чехове, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее глава муниципального округа Михаил Собакин сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позднее подачу отопления в дома возобновили. При этом работы на сетях от ЦТП-8 и ЦТП-13 продолжаются, поэтому отопление в домах по улицам Дружбы, Московская, Береговая будет запущено чуть позже.

"Чеховская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, повлекшей нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в результате технологических нарушений в Чехове без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения. К полудню воскресенья удалось запустить отопление в 65 домах и на объектах здравоохранения.

"В ходе проверки Чеховская городская прокуратура даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций, в том числе по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, эффективности ранее проведенных ремонтов и целевого расходования выделенных денежных средств", - добавили в ведомстве.