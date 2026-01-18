Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после аварии на теплосети в Чехове
15:44 18.01.2026
Прокуратура начала проверку после аварии на теплосети в Чехове
Прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, повлекшей нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения в подмосковном Чехове
Новости
происшествия, чехов
Происшествия, Чехов
Прокуратура начала проверку после аварии на теплосети в Чехове

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосети в Чехове

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramАвария на теплосети в Чехове
Авария на теплосети в Чехове - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Авария на теплосети в Чехове
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, повлекшей нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения в подмосковном Чехове, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее глава муниципального округа Михаил Собакин сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позднее подачу отопления в дома возобновили. При этом работы на сетях от ЦТП-8 и ЦТП-13 продолжаются, поэтому отопление в домах по улицам Дружбы, Московская, Береговая будет запущено чуть позже.
"Чеховская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, повлекшей нарушение теплоснабжения и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в результате технологических нарушений в Чехове без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения. К полудню воскресенья удалось запустить отопление в 65 домах и на объектах здравоохранения.
"В ходе проверки Чеховская городская прокуратура даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций, в том числе по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, эффективности ранее проведенных ремонтов и целевого расходования выделенных денежных средств", - добавили в ведомстве.
Кроме того, городская прокуратура возьмет на особый контроль сроки проведения работ по полному восстановлению подачи тепла и горячей воды, а также законность начисления платы за коммунальные услуги в период их ненадлежащего предоставления.
Заголовок открываемого материала