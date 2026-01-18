Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 18.01.2026
21:40 18.01.2026
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в автосервисе
происшествия
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в здании автосервиса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что силы МЧС ликвидируют пожар на площади в тысячу квадратных метров в здании автосервиса во Всеволожском райне Ленинградской области, возгорание было локализовано.
"В Ленинградской области ликвидировано открытое горение (в здании автосервиса - ред.)", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
