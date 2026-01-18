https://ria.ru/20260118/pozhar-2068654959.html
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 18.01.2026
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в автосервисе
Открытое горение ликвидировано в здании автосервиса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2026
