Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией - РИА Новости, 18.01.2026
11:56 18.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией - РИА Новости, 18.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости объединения с Румынией напоминают о глубоком расколе молдавского общества, считает политолог Анатолий... РИА Новости, 18.01.2026
в мире, молдавия, румыния, майя санду
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией

Дирун: слова Санду о слиянии с Румынией напомнили о расколе молдавского общества

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости объединения с Румынией напоминают о глубоком расколе молдавского общества, считает политолог Анатолий Дирун.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Приднестровье назвали причину прихода Санду к власти
17 января, 18:26
"Молдавия, к сожалению, по своей природе — страна с глубоко расколотым обществом, с глубоким внутренним расколом. Заявления президента, мягко говоря, не способствуют единству, а наоборот, как поется в песне, "бередят старые раны", - заявил Дирун в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, такая история уже была в начале 90-х годов, когда на волне распада советской государственности Молдавия оказалась единственной страной, единственной советской республикой, где не превалировала идея борьбы за собственную независимость.
"Майя Григорьевна не считает необходимым скрывать свои взгляды, которые формировались под влиянием событий начала 90-х годов и в кругу семьи, и близкого окружения, сегодня она прямо о них говорит. Является ли это законным или нет, менее важно — гораздо значимее, как это оценивает общество. О законности здесь, мягко говоря, говорить не приходится", - добавил эксперт.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Режим Санду развалил страну, заявила Влах
16 января, 14:01
 
В миреМолдавияРумынияМайя Санду
 
 
