Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией

КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости объединения с Румынией напоминают о глубоком расколе молдавского общества, считает политолог Анатолий Дирун.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

"Молдавия, к сожалению, по своей природе — страна с глубоко расколотым обществом, с глубоким внутренним расколом. Заявления президента, мягко говоря, не способствуют единству, а наоборот, как поется в песне, "бередят старые раны", - заявил Дирун в эфире телеканала Canal 5.

По его словам, такая история уже была в начале 90-х годов, когда на волне распада советской государственности Молдавия оказалась единственной страной, единственной советской республикой, где не превалировала идея борьбы за собственную независимость.

"Майя Григорьевна не считает необходимым скрывать свои взгляды, которые формировались под влиянием событий начала 90-х годов и в кругу семьи, и близкого окружения, сегодня она прямо о них говорит. Является ли это законным или нет, менее важно — гораздо значимее, как это оценивает общество. О законности здесь, мягко говоря, говорить не приходится", - добавил эксперт.