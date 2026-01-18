Рейтинг@Mail.ru
16:27 18.01.2026 (обновлено: 17:45 18.01.2026)
В Финляндии пожалели о вступлении в НАТО
В Финляндии пожалели о вступлении в НАТО

Политик Мема назвал вступление в НАТО худшей сделкой для Финляндии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что выбор антироссийской позиции навредил интересам самой Финляндии, а ее вступление в НАТО было худшей сделкой из возможных, поэтому его партия намерена восстановить добрососедские отношения с Россией.
"Сейчас Финляндия оказалась в сложной стратегической позиции между двумя сверхдержавами. Выбор антироссийской позиции, как выяснилось, негативно отразился на стратегических интересах Финляндии. Вступление в НАТО было худшей сделкой, которую Финляндия могла заключить. Финляндии надо было подождать, прежде чем принимать такое поспешное решение. Финская экономика продолжает страдать, и она определенно не улучшится в будущем. Мы намерены восстановить добрососедские отношения с Россией", — написал политик в соцсети X.
По мнению финна, политика премьер-министра Финляндии Петтери Орпо оказалась провальной, а наложенные на Хельсинки американские пошлины показали, что нейтральная позиция намного лучше агрессивной и милитаристской.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе
15 января, 08:32
 
