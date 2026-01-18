Рейтинг@Mail.ru
Финский политик поблагодарил Путина за открытость к диалогу
15:21 18.01.2026
Финский политик поблагодарил Путина за открытость к диалогу
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема поблагодарил президента России Владимира Путина за открытость к диалогу с Европой, несмотря на ее... РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема поблагодарил президента России Владимира Путина за открытость к диалогу с Европой, несмотря на ее антироссийскую риторику.
В РФ не раз заявляли, что открыты к диалогу на взаимоуважительной основе.
"Россия ценит мир и хорошие отношения с Европой несмотря на то, что Европа в последние годы была очень антироссийской, разжигая опосредованную войну против неё на Украине... Мы должны быть благодарны за высказывания президента Путина о восстановлении диалога с нами, но для изменения курса ещё предстоит много работы на уровне ЕС", - написал Мема в соцсети Х.
Он добавил, что намерения Европы пока нельзя рассматривать оптимистично, а напряжённость остается "крайне высокой". В этой связи политик призвал Европу "в корне изменить её опасную траекторию".
Ранее Путин заявлял, что диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
