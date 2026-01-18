Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад и четырех полков, противник потерял более 205 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Как уточнили в ведомстве, поражение было нанесено в районах Риздвянки, Зализничного, Розовки, Воздвижевки, Стпроукраинки, Дорожнянки, Цветкового и Терноватого в Запорожской области, а также Маломихайловки в Днепропетровской области.
"Противник потерял свыше 205 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
